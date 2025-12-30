Cómo celebrar Año Nuevo en WhatsApp con estas nuevas funciones que cambian todo. (Foto: Archivo)
Año Nuevo es el día más importante enWhatsApp, y cada año se superan los récords de cómo las personas envían mensajes y llaman a sus amigos y seres queridos. En un día habitual, el equipo de la aplicación brinda asistencia para que se envíen más de 100.000 millones de mensajes y se realicen más de 2000 millones de llamadas, pero las 24 horas en las que el mundo le da la bienvenida a un nuevo año siempre superan nuestras estadísticas.
Ya sea a través de una videollamada que une a familias de distintos continentes o de un chat en grupo para organizar una celebración, la empresa se enorgullece por desempeñar un pequeño papel en hacer especiales los deseos de las personas para el próximo año.
El Año Nuevo de WhatsApp en números
El Año Nuevo es el día más importante del año para WhatsApp: más de 3 mil millones de personas en todo el mundo envían mensajes y realizan llamadas para celebrar con sus seres queridos. Las fiestas unen a las personas de formas extraordinarias.
En la víspera de Año Nuevo, desde la app esperan que se envíen más de 100 mil millones de mensajes privados a través de WhatsApp, convirtiéndolo en el mayor momento cifrado del año. Es como si la mitad de la población del planeta estuviera mandando mensajes cada hora durante todo el día de Año Nuevo.
Imaginá a cada persona en la ciudad de Buenos Aires escribiéndole a más de 8.000 amigos en una sola noche (esa es la magnitud de mensajes que WhatsApp va a entregar en la víspera de Año Nuevo).
También se van a facilitar más de 2 mil millones de llamadas a nivel global durante el día de Año Nuevo (una de cada cuatro personas en el planeta levantando el teléfono para conectarse con alguien que quiere).
Y no se trata solo de mensajes y llamadas: el día de Año Nuevo se verán decenas de miles de millones de actualizaciones de Estados de WhatsApp cifradas, mientras las personas comparten sus festejos, cuentas regresivas y los primeros momentos de 2026 con sus seres queridos.
Se trata de familias reencontrándose a través de continentes, amistades organizando planes de último momento y seres queridos compartiendo ese momento perfecto de la medianoche, todo protegido con cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada.
Además, este año, se incorporaron algunos elementos festivos, disponibles desde ahora y durante las fiestas, para ayudarte a compartir el momento con las personas que más te importan:
Paquete de stickers de 2026: Compartí tu alegría por el nuevo año que se aproxima con nuestro paquete de stickers más reciente del 2026.
Efectos de videollamada: Tocá el ícono de efectos durante una videollamada para añadir fuegos artificiales, confeti y animaciones de estrellas que iluminan la pantalla mientras celebras.
Reacciones con confeti animado: Volvemos a ofrecer reacciones especiales cuando uses el emoji de confeti para reaccionar a mensajes.
Actualizaciones de estado: Por primera vez, los stickers animados estarán disponibles en los estados. Usá un diseño especial de 2026 con un sticker animado para celebrar Año Nuevo.
Si sos vos quien planea la celebración de Año Nuevo, eston son algunos consejos de WhatsApp para que la planificación sea fluida en el chat en grupo:
Creá un evento, fijalo en el chat para que todos lo tengan presente, recopilá las confirmaciones de asistencia y mantené a todos informados.
Usá encuestas para elegir comidas, bebidas y actividades.
Compartí tu ubicación en tiempo real para ayudar a tus amigos a llegar a tu casa y para que ellos te avisen cuando lleguen a la suya.
Enviá notas de video y voz para capturar y compartir momentos auténticos con tus amigos que no pudieron asistir, para que sin duda estén con vos el próximo año.