Cómo celebrar Año Nuevo en WhatsApp con estas nuevas funciones que cambian todo

Año Nuevo es el día más importante en WhatsApp, y cada año se superan los récords de cómo las personas envían mensajes y llaman a sus amigos y seres queridos. En un día habitual, el equipo de la aplicación brinda asistencia para que se envíen más de 100.000 millones de mensajes y se realicen más de 2000 millones de llamadas, pero las 24 horas en las que el mundo le da la bienvenida a un nuevo año siempre superan nuestras estadísticas.