WhatsApp va a dejar de funcionar en estos celulares a partir del 1 de enero del 2026

iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores .

. Teléfonos Android con Android 5.0 o superior.

Los dispositivos que no cumplen con estos requisitos quedaron fuera del soporte oficial. Esto significa que ya no podrán instalar WhatsApp, actualizarlo ni acceder a nuevas funciones. Con el paso del tiempo, incluso perderán el acceso a los chats existentes.

Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp en 2026 en iPhone

Los modelos de iPhone afectados son aquellos que no pueden actualizarse a iOS 15.1. Apple dejó de brindar soporte oficial a estos equipos hace varios años, lo que los dejó fuera de las nuevas versiones del sistema operativo.

Entre los iPhone que se quedaron sin WhatsApp en 2026 se encuentran:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

Modelos anteriores a estos

Estos dispositivos no cumplen con los requisitos de seguridad que WhatsApp exige. La aplicación dejó de funcionar progresivamente y, en algunos casos, mostró mensajes de advertencia antes del bloqueo definitivo.

Apple explicó en reiteradas oportunidades que estos modelos ya no reciben parches de seguridad. WhatsApp tomó esa información como base para limitar la compatibilidad.

Qué ocurre si usás un iPhone que no puede actualizarse

Cuando un iPhone no puede instalar iOS 15.1, el usuario pierde acceso a:

Actualizaciones de WhatsApp

Nuevas funciones

Correcciones de errores

Mejoras de seguridad

Con el tiempo, la aplicación deja de abrirse o muestra un aviso permanente que impide su uso. Los chats quedan almacenados solo de forma local, hasta que el sistema los borra o el usuario cambia de dispositivo.

Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp en 2026 en Android

En el caso de Android, WhatsApp estableció como requisito mínimo Android 5.0 o versiones posteriores. Todos los teléfonos que no alcanzan esa versión quedaron excluidos del soporte.

Entre los modelos Android que dejaron de ser compatibles se encuentran:

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Ace 4

LG Optimus L3 II

Sony Xperia M

Huawei Ascend Mate

HTC Desire 500

Otros modelos lanzados antes de 2014

Estos dispositivos fueron populares durante años, pero el avance del software los dejó atrás. WhatsApp consideró que ya no pueden ejecutar la aplicación de forma segura.

Qué hacer si tu dispositivo deja de ser compatible con WhatsApp

Cuando un teléfono queda fuera del soporte oficial, el usuario se enfrenta a un problema inmediato: no puede seguir usando WhatsApp. Sin embargo, existen pasos clave para evitar la pérdida de información.

Respaldar las conversaciones antes de que sea tarde:

El primer paso es hacer una copia de seguridad de los chats.

En Android, el proceso se realiza desde:

Configuración

Chats

Copia de seguridad

Elegir Google Drive como destino

En iPhone, el respaldo se guarda automáticamente en iCloud, siempre que la opción esté activada.

Este paso es fundamental. Sin la copia de seguridad, los mensajes, fotos y videos se pierden para siempre.

Intentar actualizar el sistema operativo:

Si el dispositivo lo permite, WhatsApp recomienda actualizar el sistema operativo. Algunas marcas lanzaron parches tardíos para modelos antiguos, lo que puede extender la compatibilidad por un tiempo limitado.

No obstante, esta opción no siempre está disponible. Si el fabricante dejó de brindar soporte, la actualización no será posible.

Cambiar de teléfono y restaurar la copia de seguridad:

La alternativa más segura es adquirir un nuevo dispositivo que cumpla con los requisitos mínimos de WhatsApp.

Una vez instalado WhatsApp en el nuevo equipo, el usuario podrá:

Verificar el número

Restaurar la copia de seguridad

Recuperar chats y archivos multimedia

Este proceso permitió a millones de personas mantener su historial completo de conversaciones.