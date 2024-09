Cómo decorar espacios pequeños con estas plantas de interior fáciles de cuidar

5 plantas de interior ideales para espacios pequeños

La Tradescantia nanouk es una planta colgante que destaca por sus hojas verdes con toques de púrpura, que añaden un toque delicado y vibrante a cualquier lugar. Esta planta es perfecta para quienes buscan decorar en altura, ya que se adapta muy bien a macetas colgantes, aprovechando así los espacios verticales. Además, puede desarrollarse en agua, lo que ofrece una interesante opción para aquellos que desean experimentar con decoraciones hidropónicas.

La Zamioculca es una de las plantas de interior más resistentes y perfectas para quienes recién comienzan en el mundo de la jardinería. Esta planta es conocida por necesitar poco riego ya que sus hojas y raíces almacenan agua, lo que le permite sobrevivir en condiciones de baja humedad. Además, es muy poco exigente en cuanto a luz, lo que significa que puede prosperar en espacios oscuros o con poca luz natural.

Si buscás una planta que además de ser fácil de cuidar sea altamente decorativa, la Fittonia albivenis es perfecta para vos. También conocida como "planta nerviosa" por sus hojas con patrones llamativos, la Fittonia es una de las opciones más populares para decorar espacios pequeños gracias a su atractivo visual y a su bajo requerimiento de espacio.

Diseño sin título (30).jpg Cinco plantas resistentes ideales para departamentos pequeños.

Los helechos son una opción clásica que nunca pasa de moda cuando se trata de plantas de interior. Estos son particularmente buenos para espacios pequeños, ya que crecen en dirección hacia afuera, cubriendo espacios horizontales sin necesidad de ocupar demasiado volumen. Además, los helechos resisten muy bien la falta de luz, lo que los convierte en candidatos ideales para pasillos, baños, o cualquier rincón poco iluminado del hogar.

El Potus es una de las plantas más comunes en los hogares y por buenas razones: es resistente, fácil de cuidar y se adapta bien a diferentes condiciones de luz. Con sus hojas en forma de corazón, es también una de las opciones más decorativas para espacios pequeños. Crece tanto en macetas como en sistemas colgantes, lo que lo convierte en una planta muy versátil.

Consejos para decorar con plantas en espacios pequeños

Aprovechar las paredes y superficies verticales : Utilizar estanterías o macetas colgantes para crear un jardín en altura, dejando libres las superficies horizontales para otros fines.

: Utilizar estanterías o macetas colgantes para crear un jardín en altura, dejando libres las superficies horizontales para otros fines. Agrupar plantas de diferentes tamaños : Colocar plantas más grandes junto a más pequeñas genera una sensación de equilibrio visual y ayuda a maximizar el espacio sin sobrecargarlo.

: Colocar plantas más grandes junto a más pequeñas genera una sensación de equilibrio visual y ayuda a maximizar el espacio sin sobrecargarlo. Elegir macetas decorativas : Las macetas juegan un papel crucial en la decoración. Elegí macetas que complementen tu estilo de decoración para que las plantas se integren de manera armónica al espacio.

: Las macetas juegan un papel crucial en la decoración. Elegí macetas que complementen tu estilo de decoración para que las plantas se integren de manera armónica al espacio. Crear rincones verdes : No es necesario llenar toda la habitación de plantas, a veces basta con un pequeño rincón verde para transformar el ambiente. Podés hacerlo con una pequeña mesa o repisa en la que combines varias especies.

: No es necesario llenar toda la habitación de plantas, a veces basta con un pequeño rincón verde para transformar el ambiente. Podés hacerlo con una pequeña mesa o repisa en la que combines varias especies. Cuidar la iluminación: Aunque las plantas que mencionamos no requieren luz solar directa, es importante que cada una esté ubicada en un lugar con la luz adecuada para evitar que se debiliten.

Diseño sin título (31).jpg Plantas de interior que transforman espacios reducidos en tu hogar.

La magia de las plantas en el hogar

Añadir plantas de interior en espacios pequeños no solo mejora la decoración, sino que también tiene un impacto positivo en nuestro bienestar. Las plantas purifican el aire, crean un ambiente relajante y conectan el hogar con la naturaleza, algo que todos necesitamos en nuestra vida diaria.

Incluso si no contás con mucho espacio, las plantas pueden ser las compañeras perfectas para darle un toque de vida y frescura a cualquier ambiente. Con estas cinco opciones, no tenés excusa para no añadir un poco de verde a tu hogar.