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Cómo elegir un mate que combine con la decoración de tu casa

Materiales, colores y terminaciones pueden hacer que el mate acompañe el estilo del hogar en vez de quedar como un objeto aislado.

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Cómo elegir un mate que combine con la decoración de tu casa. (Imagen ilustrativa)
Cómo elegir un mate que combine con la decoración de tu casa. (Imagen ilustrativa)

El mate es uno de esos objetos que pasan de la cocina al living, del escritorio al balcón y de la mesa cotidiana a una reunión con invitados. Por eso, aunque su función principal sea práctica, también ocupa un lugar visible dentro de la casa. Elegirlo solo por costumbre o impulso puede hacer que desentone con el resto del ambiente; pensarlo como parte de la decoración, en cambio, ayuda a reforzar una estética ya definida.

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En diseño de interiores, los materiales y los colores no funcionan de manera aislada. Una silla, una lámpara, una bandeja o un termo se integran mejor cuando comparten algún criterio visual: textura, tono, brillo, terminación o estilo. Con el mate sucede lo mismo. No hace falta que todo sea idéntico, pero sí que exista una relación clara entre mate, bombilla, termo y entorno.

La clave: mirar materiales, colores y terminaciones

Antes de comprar o regalar un mate, conviene observar qué predomina en la casa. ¿Hay madera natural, metales oscuros, superficies lisas, piezas artesanales, colores neutros o detalles rústicos? Esa primera lectura permite elegir con más criterio y evitar combinaciones que parecen armadas con elementos sueltos.

Un error frecuente es mezclar demasiados lenguajes en un mismo conjunto: por ejemplo, un mate muy tradicional con una bombilla brillante y un termo de estética completamente distinta. Cada pieza puede ser linda por separado, pero si no tienen un punto en común, el resultado se ve desordenado. La solución es simple: repetir una familia de materiales o una paleta de color. Puede ser acero con acero, tonos tierra con cuero, cerámica clara con metal frío o madera con detalles artesanales.

Qué mate elegir según el estilo de la casa

En ambientes de estética nórdica, donde suelen aparecer líneas simples, colores suaves y pocos adornos, funcionan bien los mates de cerámica lisa. Los tonos blanco, gris o verde salvia acompañan esa idea de calma visual. Una bombilla de acero delgada completa el conjunto sin competir con el resto de los objetos.

Para una casa de inspiración rústica o de campo, el mate de calabaza es una elección coherente. Su superficie orgánica, la textura natural y el desgaste propio del uso combinan con maderas, fibras, mantas gruesas y piezas con aspecto vivido. Si se suma una virola de alpaca, el objeto mantiene un aire tradicional sin perder elegancia.

En espacios minimalistas, donde cada elemento visible debe aportar orden y simpleza, convienen los mates de acero o de resina monocromática. La prioridad es evitar relieves, tallados o decoraciones recargadas. Las superficies lisas ayudan a sostener una composición limpia y reducen el ruido visual.

Si la decoración tiene un espíritu boho o artesanal, la lógica cambia. Ahí pueden entrar mates de cerámica pintada a mano o de madera tallada, incluso con bombillas más trabajadas. Este estilo se construye a partir de capas, texturas y piezas con carácter propio, por lo que una terminación irregular o hecha a mano puede sumar identidad.

En una casa de estética industrial, marcada por metales, estructuras expuestas, tonos oscuros o superficies crudas, el mate puede acompañar con acero, detalles negros o cuero cosido. Son materiales que dialogan con ese universo más urbano y fabril sin parecer fuera de lugar.

Cómo armar un conjunto equilibrado

El mate no se luce solo: forma parte de un pequeño sistema junto con la bombilla y el termo. Para que el conjunto se vea armónico, alcanza con elegir un hilo conductor. Puede ser el mismo metal, una gama de colores similar o una textura repetida. Si el mate es de cerámica clara, un termo neutro y una bombilla simple ayudan a mantener la coherencia. Si el mate es de calabaza, los tonos cálidos y los detalles de cuero suelen integrarse mejor.

También es importante considerar dónde queda guardado o exhibido. Si el mate vive sobre una bandeja, en una repisa abierta o cerca de la cocina, su apariencia pesa más que si permanece siempre dentro de una alacena. Cuanto más visible sea, más sentido tiene pensarlo como parte del estilo general.

Elegir un mate con criterio decorativo no significa resignar tradición ni comodidad. Significa reconocer que los objetos de uso diario también construyen la identidad visual de una casa. Un buen mate puede cebar igual que cualquier otro, pero cuando además combina con el ambiente, suma una capa de cuidado y personalidad a la rutina.

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