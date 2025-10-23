En vivo Radio La Red
Nueva función en WhatsApp: qué son los nombres de usuario y cómo hacer para reservar el tuyo

WhatsApp cambia para siempre la forma de comunicarse en la app con los nombres de usuario. De qué se trata esta nueva función y cuándo estará disponible.

por Redacción A24 |
Los nombres de usuario de WhatsApp marcarán un antes y un después en la forma de comunicarse dentro de la aplicación. Hasta ahora, el número de teléfono era el único identificador, algo que muchos usuarios consideraban una vulnerabilidad. Con la nueva actualización, bastará con tener un nombre de usuario para que otros puedan encontrarte, sin necesidad de revelar tu número personal.

Meta, la empresa detrás de WhatsApp, confirmó que esta innovación formará parte de la versión 25.17.10.70, actualmente en desarrollo y analizada por el portal especializado WABetaInfo. Esta medida, inspirada en plataformas como Telegram, apunta a reforzar la privacidad y ofrecer más control sobre la información personal compartida en el mensajero.

Qué cambia con los nombres de usuario en WhatsApp

Hasta ahora, cada conversación en WhatsApp dependía directamente de un número de teléfono. Con esta nueva función, los usuarios podrán elegir un nombre de usuario único, compuesto por letras y números, para identificarse dentro de la app.

No se permitirán caracteres especiales, salvo puntos y guiones bajos. Además, quedará prohibido crear nombres que empiecen con “www.” o terminen con “.com”, con el objetivo de prevenir usos fraudulentos o maliciosos. Cada nombre deberá ser exclusivo, lo que significa que una vez ocupado, no podrá ser registrado por otra persona.

Esta modificación implica un cambio profundo en la estructura de privacidad del mensajero. Desde ahora, los usuarios podrán optar por ocultar su número de teléfono, mostrando únicamente su nombre de usuario en los chats y grupos. De este modo, será posible interactuar sin revelar información sensible a desconocidos o contactos circunstanciales.

Cómo elegir y reservar tu nombre de usuario en WhatsApp

Antes de que la función esté disponible para todos, Meta lanzará una fase de prueba limitada. Este período servirá para detectar errores y ajustar detalles técnicos, pero también para evitar que los nombres más populares se agoten en segundos.

Durante esta etapa, algunos usuarios podrán reservar su nombre de usuario de manera anticipada. Meta quiere garantizar que todos tengan las mismas oportunidades de elegir un identificador personal y reconocible dentro de la plataforma.

El proceso será sencillo: desde el menú de configuración, el usuario podrá acceder a la sección “Cuenta” y seleccionar la opción “Nombre de usuario”. Allí ingresará su alias preferido, siempre que cumpla con las normas y no esté ocupado por otro. Una vez guardado, ese nombre se vinculará a su cuenta, permitiendo comunicarse sin mostrar el número telefónico.

Qué se sabe sobre la fecha de lanzamiento

Aunque la compañía no anunció una fecha oficial, todo indica que la actualización está cada vez más cerca. WABetaInfo informó que las pruebas internas avanzan de forma constante y que algunos desarrolladores ya pueden acceder a la opción dentro de versiones beta.

Meta planea un despliegue progresivo que comenzará con regiones seleccionadas antes de llegar al resto del mundo. El objetivo es garantizar que el sistema funcione de manera estable y segura antes de su lanzamiento global.

Cuando se active, los usuarios recibirán una notificación dentro de la aplicación para crear su nombre de usuario. No será obligatorio hacerlo de inmediato, pero quienes se registren primero tendrán más posibilidades de conseguir los alias más buscados.

Qué esperar de esta nueva función en WhatsApp

Los expertos anticipan que la llegada de los nombres de usuario traerá consigo un cambio en la forma de comunicarse dentro de WhatsApp. Las empresas, por ejemplo, podrán crear alias corporativos, mientras que los usuarios particulares podrán mantener una identidad más privada.

Se espera que, en el futuro, los nombres de usuario se integren con los Canales de WhatsApp, permitiendo que los creadores y marcas se identifiquen de manera profesional sin exponer su número.

En un ecosistema digital donde la privacidad es cada vez más valorada, esta novedad confirma que Meta está decidida a adaptarse a las exigencias de su comunidad global. Todo apunta a que la función será uno de los grandes hitos del mensajero en 2025.

