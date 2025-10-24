En vivo Radio La Red
TECNOLOGÍA

Cuál es el verdadero significado del emoji de las manos abiertas en WhatsApp y cómo debe usarse

El emoji de las manos abiertas en WhatsApp no significa lo que muchos creen. Su verdadero sentido sorprende por la emoción que transmite.

Redacción A24
Cuál es el verdadero significado del emoji de las manos abiertas en WhatsApp y cómo debe usarse. (Foto: Archivo)

WhatsApp es mucho más que una simple aplicación de mensajería. Pero hay algo que trasciende las palabras y, muchas veces, genera confusión: los emojis. Sin embargo, no siempre queda claro lo que realmente representan, y eso puede dar lugar a malentendidos. Un caso muy frecuente es el del emoji de las manos abiertas en WhatsApp, un símbolo que muchos interpretan de forma equivocada.

Desde su creación, WhatsApp incorporó cientos de emojis para facilitar la comunicación visual. Actualmente, existen más de 700 opciones disponibles, agrupadas en distintas categorías: caras, manos, objetos, animales, banderas, entre otras. La plataforma incluso permite seleccionar tonos de piel o género en algunos de ellos, adaptándose a la diversidad de los usuarios.

Los emojis de manos, en particular, se encuentran entre los más usados. Replican gestos cotidianos y universales: el pulgar hacia arriba, el saludo, la palma extendida o las manos juntas en oración. Sin embargo, su significado puede variar según la cultura, el contexto o la intención con la que se envían.

Emojis de WhatsApp

Qué representa el emoji de las manos abiertas en WhatsApp

De acuerdo con la Emojipedia, la base de datos internacional que documenta el significado de cada emoticón, el emoji de las manos abiertas en WhatsApp simboliza afecto y sinceridad. Su sentido principal está vinculado con el gesto de abrir los brazos para dar un abrazo.

Es una forma de decir “te mando un abrazo” o “te acompaño”, sin necesidad de escribirlo. En contextos emocionales, suele utilizarse para expresar empatía, contención o cariño hacia alguien que atraviesa un momento difícil.

También puede representar agradecimiento, como si las manos se extendieran para recibir o devolver algo con gratitud. En este sentido, funciona como un gesto simbólico de apertura, confianza y calidez.

Este emoji, conocido oficialmente como “Open Hands”, fue aprobado en Unicode 6.0 en 2010 y agregado a Emoji 1.0 en 2015. Desde entonces, su popularidad creció de manera constante, especialmente en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram o Instagram.

Actualización en WhatsApp: nuevos emojis

Por qué se confunde con otros emojis de WhatsApp

Una de las razones por las que el emoji de las manos abiertas genera confusión es su parecido con otros gestos manuales del repertorio de WhatsApp.

El emoji de manos juntas, por ejemplo, suele interpretarse como un gesto de oración o de agradecimiento. Sin embargo, muchos usuarios lo confunden con un “choque de manos”.

Del mismo modo, las manos levantadas hacia arriba representan celebración o alegría, mientras que las manos abiertas tienen una carga más emocional, orientada al afecto.

La diferencia radica en el ángulo y la disposición de las palmas: en el caso del emoji de las manitos abiertas, las palmas miran hacia el frente, simulando la actitud de alguien que se prepara para abrazar o acoger.

Qué significan los emojis de puño en WhatsApp

Cuáles son los emojis más usados en WhatsApp

Según distintos estudios sobre el comportamiento digital, los emojis más populares en WhatsApp siguen siendo los de rostros sonrientes, corazones y manos.

El emoji de la cara con lágrimas de risa continúa liderando el ranking global, seguido por el corazón rojo y el pulgar hacia arriba.

Sin embargo, los emojis de manos ocupan un lugar especial, porque reflejan acciones humanas universales: saludar, aplaudir, pedir, rezar o abrazar. Y dentro de ese grupo, las manos abiertas se consolidaron como uno de los gestos más usados para expresar afecto, empatía y gratitud.

emojis amor.webp

El lado cultural de los emojis en WhatsApp

Cada país o región tiende a darles matices distintos a los emojis. En Latinoamérica, por ejemplo, el emoji de las manos abiertas suele emplearse para expresar cariño o ternura. En cambio, en Japón, donde nacieron los primeros emoticones, este gesto puede asociarse con una actitud de respeto o bienvenida.

Esta diversidad cultural explica por qué el significado de los emojis no es fijo, sino que evoluciona según las costumbres y el uso social. Lo mismo ocurre con otras expresiones digitales, como los stickers o los GIFs.

