En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Beneficio
Cuerpo
Salud

Cómo es el batido de semillas viral por sus beneficios para la salud

Un batido casero a base de semillas y cacao se volvió viral en redes por su combinación de ingredientes naturales y su aporte nutricional.

Banner Seguinos en google DESK
Un batido casero a base de semillas y cacao se volvió viral en redes por su combinación de ingredientes naturales y su aporte nutricional.

Un batido casero a base de semillas y cacao se volvió viral en redes por su combinación de ingredientes naturales y su aporte nutricional.

Un batido casero a base de semillas y cacao se volvió viral en redes por su combinación de ingredientes naturales y su aporte nutricional. Su preparación es simple y se elabora con elementos que suelen formar parte de la alimentación diaria.

Leé también Los errores más comunes al ducharse que pueden dañar la piel
Aunque se trata de una rutina cotidiana, algunos hábitos durante la ducha pueden afectar el equilibrio natural de la piel sin que muchas personas lo sepan.

Se trata de una mezcla económica que combina semillas, cacao y miel, alimentos asociados al aporte de fibra, minerales y grasas saludables dentro de una dieta equilibrada.

Ingredientes del batido de semillas

La preparación incluye alimentos de origen natural con distintos aportes nutricionales:

  • Linaza (3 cucharadas): fuente de fibra y omega-3.
  • Chía (2 cucharadas): aporta proteínas vegetales, fibra y antioxidantes.
  • Ajonjolí (3 cucharadas): contiene calcio de origen vegetal.
  • Semillas de calabaza (3 cucharadas): ricas en magnesio, mineral importante para el sistema muscular y nervioso.
  • Cacao amargo (3 cucharadas): aporta antioxidantes naturales.
  • Miel orgánica (2 cucharadas): utilizada como endulzante natural.

Cómo preparar el batido de semillas paso a paso

1. Hidratación: colocar la linaza, chía, ajonjolí y semillas de calabaza en agua durante 20 minutos.

2. Procesamiento: pasar todas las semillas hidratadas a la licuadora.

3. Mezcla final: sumar el cacao amargo, la miel orgánica y un vaso de agua.

4. Licuado: procesar durante un minuto hasta lograr una textura homogénea. Luego consumir la preparación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Beneficio Cuerpo Salud Hacks
Notas relacionadas
Chispazos: por qué algunas personas generan descargas eléctricas y cómo evitarlo
Atención AUH: el trámite que puede evitar la suspensión de tu beneficio
Tomar café todos los días: qué grandes beneficios aporta a la salud y cuántas tazas se pueden consumir

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar