Cómo es el batido de semillas viral por sus beneficios para la salud

Un batido casero a base de semillas y cacao se volvió viral en redes por su combinación de ingredientes naturales y su aporte nutricional. Su preparación es simple y se elabora con elementos que suelen formar parte de la alimentación diaria.
Un batido casero a base de semillas y cacao se volvió viral en redes por su combinación de ingredientes naturales y su aporte nutricional.
Un batido casero a base de semillas y cacao se volvió viral en redes por su combinación de ingredientes naturales y su aporte nutricional.
Un batido casero a base de semillas y cacao se volvió viral en redes por su combinación de ingredientes naturales y su aporte nutricional. Su preparación es simple y se elabora con elementos que suelen formar parte de la alimentación diaria.
Se trata de una mezcla económica que combina semillas, cacao y miel, alimentos asociados al aporte de fibra, minerales y grasas saludables dentro de una dieta equilibrada.
La preparación incluye alimentos de origen natural con distintos aportes nutricionales:
1. Hidratación: colocar la linaza, chía, ajonjolí y semillas de calabaza en agua durante 20 minutos.
2. Procesamiento: pasar todas las semillas hidratadas a la licuadora.
3. Mezcla final: sumar el cacao amargo, la miel orgánica y un vaso de agua.
4. Licuado: procesar durante un minuto hasta lograr una textura homogénea. Luego consumir la preparación.