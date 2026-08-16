La China Suárez festejó el Día del Niño en "la casa de los sueños" y sorprendió con un detalle

La ausencia del futbolista adquiere especial relevancia por el momento que atraviesa la familia. Suárez se encuentra a la espera de regresar a Turquía y todavía no hay certezas sobre dónde continuará su vida junto a Icardi. Los chicos habían finalizado el ciclo escolar en Estambul, pero los cambios en la carrera futbolística de Icardi, luego de que se conociera que no continuará en Galatasaray, hicieron que el regreso se postergara. Por ahora, también queda pendiente definir cuándo viajarán para retirar sus pertenencias.

Por qué las redes criticaron a la China Suárez después de publicara una foto de Magnolia

Mientras el enfrentamiento -tanto mediático como judicial- entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando capítulos, la China Suárez disfruta a pleno de su relación con el futbolista y volvió a quedar en el centro de la atención en redes sociales. En esta ocasión, una publicación vinculada a una de sus hijas despertó una ola de comentarios y especulaciones.

La actriz compartió en sus historias de Instagram una dulce escena de Magnolia tocando el piano en la conocida “casa de los sueños”. Lo que parecía una simple postal familiar terminó generando debate entre los seguidores, que no tardaron en relacionar la imagen con el conflicto que aún envuelve a la empresaria y al jugador.

Algunos usuarios notaron un detalle particular: Francesca Icardi, hija de Wanda y Mauro, también toca el piano. A partir de esa coincidencia, surgieron dudas sobre si el instrumento que aparece en la foto de Magnolia podría ser el mismo que utilizaba la niña cuando vivía en Italia.

Esta nueva controversia se suma a otras situaciones similares que ya habían causado revuelo en redes. En distintas oportunidades, la China mostró a sus hijos realizando actividades que coincidían con las que hacían las hijas de Wanda junto al futbolista. Días atrás, por ejemplo, la actriz publicó una imagen de Amancio jugando con un camión de juguete que, según señalaron algunos usuarios, habría pertenecido a las niñas de Nara.

El periodista Fede Flowers fue quien, desde su cuenta de X, compartió las pruebas y reavivó el debate. Así, la coincidencia volvió a generar críticas y comentarios en el mundo virtual.

Mientras tanto, el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa su curso por la vía judicial y, por el momento, parece lejos de encontrar un cierre definitivo.