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Escupitajos, acusaciones y lágrimas: el escándalo entre dos participantes que sacudió la fiesta de Gran Hermano

En Gran Hermano, dos participantes protagonizaron un tenso cruce durante la fiesta que terminó con una denuncia y la participante entre lágrimas.

16 ago 2026, 23:07
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Del Moro GH (2)
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Una noche de fiesta terminó de la manera menos esperada en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Solange Abraham y Tamara Paganini protagonizaron un fuerte enfrentamiento que generó acusaciones cruzadas dentro de la casa y rápidamente despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Antes de mostrar las imágenes del episodio, Santiago del Moro explicó qué había ocurrido durante la madrugada del sábado y buscó ponerle claridad a una situación que había dado lugar a distintas versiones. “No fue un golpe. Fue un intercambio de escupitajos. No suena lindo pero fue eso lo que pasó”, explicó antes de pasar al aire el tape.

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Todo comenzó durante la fiesta, cuando Solange cantaba “las plantas agresivas afuera”. En ese momento, Tamara se acercó después de exhibir sus partes íntimas al grito de “toda para vos, ma, jugosa y calentita” y quedó frente a Abraham.

Según relató Solange, durante ese intercambio Tamara tosió y la saliva habría terminado directamente en su boca. La situación generó una inmediata reacción de la participante, que expresó su enojo delante de sus compañeros. “Tamara me escupió en la boca”, denunció Sol en la fiesta, mientras que Paganini sostenía otra versión y aseguraba que “Solange la fue a buscar”.

El episodio provocó que la fiesta terminara abruptamente. Molesta y asqueada, Solange se dirigió a cepillarse los dientes y continuó sosteniendo que Paganini le había escupido directamente en la boca.

Pero el conflicto no terminó allí. Poco después, ambas volvieron a encontrarse en el antebaño y protagonizaron un nuevo cara a cara. “Yo solo te dije que eras una planta agresiva y me escupiste en la boca”, exclamó Solange. “Tu saliva saltó a mi boca, no me escuchás porque no te conviene”, le contestó Tamara.

Después del enfrentamiento, Solange decidió dirigirse al confesionario para contar lo sucedido. Allí, rompió en llanto y manifestó su malestar por lo ocurrido y por la reacción de sus compañeros. “Es un montón y no da, me escupió en la boca y son malos porque dicen que yo miento”, expresó entre lágrimas.

A qué participante Brian Sarmiento denunció por tocarlo sin consentimiento

Brian Sarmiento volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) como invitado y generó un fuerte cruce con Luana Fernández, a quien acusó públicamente de haberlo tocado sin consentimiento durante su paso por el reality.

El exfutbolista no ocultó su enojo y, en medio de una de las dinámicas del programa, decidió enfrentar directamente a la participante. Allí aseguró que el hecho se repitió en dos ocasiones y contó que incluso evaluó la posibilidad de pedir su expulsión.

"A mí no me nombrés más. Me venías a atacar y yo no me voy a callar. Vos te podías haber ido cuando me tocaste el pit... dos veces. Fui al confe y me dijeron que podía pedir que te expulsen. Sin embargo, decidí hablarlo con vos, pensé en vos. Te reíste cuando ya te había disculpado", lanzó Sarmiento en plena actividad.

El cruce se dio en un momento clave para Luana, ya que este lunes podría quedar fuera de la competencia si así lo decide el público. Además, la situación abrió otra alternativa dentro del juego: que la participante reciba una sanción o incluso sea expulsada por decisión del Big, tras el planteo de Brian.

La tensión siguió escalando cuando Luana reafirmó su postura y aseguró que no le teme al exjugador. Poco después, se produjo otro enfrentamiento, esta vez con Danelik -pareja de Sarmiento-, quien intervino en la discusión y calificó a la participante como “una persona horrible”.

El episodio al que hizo referencia Brian se remontaría a una fiesta temática realizada dentro de la casa hace aproximadamente dos meses. En aquel momento, Luana había admitido el contacto y explicó que lo hizo porque sentía confianza entre ambos, aunque el exdeportista dejó en claro que nunca dio su consentimiento.

Con el regreso de Sarmiento al reality, aquella situación volvió a quedar expuesta y terminó derivando en un enfrentamiento que involucró también a otros jugadores de la casa más famosa del país.

     

 

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