Icardi arremetió contra Benjamín Vicuña por sus dichos sobre sus hijos: "Me preocuparía por que te quieran ver"

En su descargo, el futbolista también hizo referencia al tiempo que lleva en Argentina junto a los chicos y aseguró que, según sus números, Vicuña habría compartido con ellos una cantidad limitada de días. "Hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días. Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días", siguió.

"Después, frente a las cámaras, el discurso es otro. Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película", remarcó.

Pero el mensaje no terminó allí. Con un tono todavía más irónico, el futbolista volvió a referirse a la exposición mediática de Vicuña y cerró su descargo con una serie de frases dirigidas al actor: "Dudosoo, denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar nececitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas. ¿¿Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete?? ¡¡Van por mal camino!! ¡Buenas noches! Feliz Día del Niño!",

Después de publicar ese extenso mensaje, Icardi compartió una segunda historia en Instagram. En esta oportunidad, subió una fotografía de un baño acompañada por tres emojis riéndose, un gesto que rápidamente fue vinculado con una vieja polémica entre la China y Vicuña.

El antecedente se remonta a hace un año, cuando la actriz había realizado un extenso descargo en sus redes sociales contra su expareja. En aquella oportunidad, había escrito: "El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se la pasa encerrado en el baño con sus adicciones".

De esta manera, una nueva declaración volvió a poner en escena las diferencias entre Icardi y Vicuña, esta vez a partir de las palabras del actor sobre la distancia con sus hijos y en una fecha especialmente vinculada a la familia.

Cuál fue la fuerte respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara tras el pedido de suspender el vínculo con sus hijas

Mauro Icardi volvió a pronunciarse sobre el conflicto judicial que lo enfrenta con Wanda Nara, luego de que se difundiera un video en el que una de sus hijas aparece llorando junto a su madre y su abuela, Nora Colosimo.

La circulación de esas imágenes ocurrió justo antes de la nueva presentación judicial de la empresaria, quien pidió medidas contra el futbolista y reclamó, entre otras cosas, la suspensión de la responsabilidad parental y del vínculo con las menores.

En ese marco, el entorno de Icardi analizó el material y cuestionó la situación que atraviesa la niña. En el escrito presentado ante la Justicia se describió la escena y se subrayó la forma en que habría sido interpelada por su madre y su abuela, en línea con el reciente pedido de la mediática.

"En el fragmento que ha tomado estado público se observa a la señora Nara y Colosimo (abuela materna) interpelando a una de las niñas en clima de angustia y llanto. Esta secuencia, en que una de las niñas debe repetir entre lágrimas que su padre no le hizo nada frente a la insistencia de su madre y abuela en sentido contrario, resulta gráficamente ilustrativa de la dinámica de interferencia parental denunciada a lo largo de todo el proceso", señala el documento que Tatiana Schapiro leyó en DDM (América TV).