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Canela: los seis grandes beneficios para la salud y cómo consumirla

Además de ser una de las especias más utilizadas en la cocina, la canela posee compuestos naturales asociados a beneficios para la salud. Cuáles son sus principales propiedades, cómo consumirla y qué precauciones conviene tener.

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La canela es una de las especias más antiguas utilizadas por la humanidad. 

La canela es una de las especias más antiguas utilizadas por la humanidad. 

La canela es una de las especias más antiguas utilizadas por la humanidad y, durante algunos períodos de la historia, llegó a valer más que el oro. Se obtiene de la corteza del árbol del canelo y, además de su uso en la cocina, desde hace siglos forma parte de distintas tradiciones medicinales gracias a sus compuestos antioxidantes y antimicrobianos.

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Existen dos variedades principales. La de Ceylán, conocida como la "verdadera", es la más recomendable para un consumo frecuente por su bajo contenido de cumarinas. En cambio, la Cassia o china, mucho más común en el mercado, contiene mayores cantidades de estas sustancias, cuyo consumo excesivo y prolongado puede afectar al hígado.

Entre sus principales componentes se destacan el cinamaldehído, responsable de su aroma característico, y los polifenoles, que le confieren un importante poder antioxidante.

Beneficios de la canela para la salud

Diversos estudios han analizado sus posibles efectos positivos sobre el organismo. Entre los principales beneficios se destacan:

Ayuda a controlar la glucosa: puede mejorar la sensibilidad a la insulina y contribuir al control del azúcar en sangre, especialmente en personas con diabetes tipo 2 o prediabetes.

Favorece la salud cardiovascular: ayuda a reducir el colesterol, los triglicéridos y puede colaborar en el control de la presión arterial.

Mejora la digestión: favorece el proceso digestivo, ayuda a aliviar los gases y puede disminuir los espasmos y molestias gastrointestinales.

Alivia afecciones respiratorias: su acción mucolítica contribuye a fluidificar las secreciones durante resfríos, gripe o catarros.

Contribuye al bienestar durante el ciclo menstrual: tradicionalmente se utiliza para aliviar los dolores menstruales y favorecer el flujo menstrual cuando la ausencia de la menstruación no está relacionada con un embarazo.

Podría proteger el sistema nervioso: algunas investigaciones analizan su posible papel en la prevención de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson, aunque la mayor parte de la evidencia disponible proviene de estudios realizados en animales.

Cómo consumir la canela

Una de las formas más habituales es preparar un té de canela, ya sea en polvo o en rama.

  • En polvo: agregar una cucharadita (unos 2,5 gramos) a una taza con agua hirviendo, tapar y dejar reposar entre 5 y 10 minutos.
  • En rama: hervir una rama a fuego bajo durante 10 a 20 minutos para favorecer la extracción de sus compuestos.

También puede incorporarse a infusiones junto con jengibre, té verde, té negro o clavo de olor, además de utilizarse en distintas preparaciones dulces y saladas.

Las recomendaciones generales indican no superar los 2 a 4 gramos diarios de canela en polvo. Si se utiliza con fines medicinales, conviene comenzar con cantidades pequeñas para evaluar la tolerancia del organismo.

Precauciones al consumir canela

Aunque se trata de una especia segura cuando forma parte de la alimentación, su uso con fines medicinales requiere algunos cuidados.

Puede potenciar el efecto de los medicamentos para la diabetes y de los anticoagulantes. Durante el embarazo y la lactancia, se aconseja limitar su consumo a las cantidades habituales presentes en los alimentos y evitar su uso terapéutico.

Además, un consumo excesivo puede provocar dolor abdominal, diarrea o reacciones alérgicas en personas sensibles. En el caso de los aceites esenciales, nunca deben aplicarse directamente sobre la piel sin diluirlos previamente en un aceite portador.

Otros usos de la canela

Además de su uso en la cocina, esta especia también se emplea en la elaboración de cremas, mascarillas capilares y enjuagues bucales. Asimismo, puede utilizarse como ambientador natural, repelente de insectos y en jardinería para ayudar a combatir algunos hongos que afectan a las plantas.

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