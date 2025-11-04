El trasfondo del filoso posteo de Paula Robles contra Marcelo Tinelli tras la denuncia de Juanita Tinelli

Y sumó: “Tinelli pidió que se entregue el monto en efectivo a la escribana. Quiere evitar que el monto entre a cuentas por riesgo a ser embargado”. “Ahora se entiende por qué Paula salta así ”.

Qué dijo Marcelo Tinelli a Juanita Tinelli tras el posteo

La familia de Marcelo Tinelli atraviesa horas de alta tensión después del fuerte mensaje que Juanita Tinelli publicó en redes el último fin de semana, en el que habló de amenazas y apuntó contra su entorno más cercano. Ahora, en medio de la repercusión, salieron a la luz nuevos detalles sobre la reacción del conductor y las internas que sacuden al clan.

En diálogo con Intrusos (América TV), Soledad Aquino, mamá de Micaela y Candelaria Tinelli, se refirió al conflicto y sorprendió con su postura. Sin dudarlo, la exesposa del conductor sostuvo: “Pienso que lo inventó para llamar la atención. Para mí nunca la llamaron. Perdón, pero para mí no es verdad”.

“Si fuese tan grave el tema, Marcelo no se hubiese ido a Punta del Este. Yo estoy participando en el reality, el jueves había un almuerzo programado y se suspendió por el tema de Juanita”, señaló Aquino el contexto y cómo habría sido la reacción de Tinelli.

En el mismo programa, Rodrigo Lussich sumó una información que echó más leña al fuego: “A mí lo que me cuentan es que el escándalo se suscitó entre el miércoles y el jueves grabando el reality, en el cual Juana ya no participa porque se bajó. Ella vino con todo el tema de la amenaza, se armó un escándalo impresionante, se suspendió la grabación y Tinelli le dijo ‘tenés 22 años, si querés andá y denuncialo’”.

Según agregaron en el ciclo, dentro de la familia no todos habrían creído la versión de Juana. “Alguien de la familia dijo ‘lo quiso joder a Marcelo de caprichosa. No le creen. Y además ella no quiso entregar el celular’”, comentó el conductor sobre la interna.