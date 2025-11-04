A24.com

El trasfondo del filoso posteo de Paula Robles contra Marcelo Tinelli tras la denuncia de Juanita Tinelli

Se conocieron detalles sobre por qué Paula Robles habría realizado el posteo contra Marcelo Tinelli en el que habla de “egoísmo”, en medio de la denuncia de Juanita Tinelli por presuntas amenazas.

4 nov 2025, 17:10
Luego de la denuncia que Juanita Tinelli radicó por presuntas amenazas, Paula Robles, su mamá, realizó un fuerte posteo en sus redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta a Marcelo Tinelli en medio del delicado momento familiar. Si bien no mencionó nombres, sus palabras despertaron todo tipo de especulaciones.

“El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere”, escribió Robles en una historia de Instagram, dejando entrever un mensaje cargado de significado. En Puro Show (eltrece) Angie Balbiani desentramó la historia detrás de su publicación y contó que todo está atravesado por la venta de una casa que pertenecía a los padres de la modelo.

paula robles posteo tras la denuncia de juana tinelli

Es una casa de 11 millones de dólares. Paula tiene que firmar porque la casa es de ambos ”, acotó Pampito, y su compañera sumó: “La llave de la casa se entrega el 15 y se paga el 17. Ella tiene que estar presente, pero lo que no se sabe es si a ella le corresponde o no dinero de esta transacción”.

Aparentemente, debido a los acuerdos de divorcio del pasado, a Robles no le correspondería dinero de esta venta y Marcelo apunta a saldar varias deudas con esos dólares. “Por ahí de acá se desprende el odio en el posteo de Paula”, acotó Angie.

Y sumó: “Tinelli pidió que se entregue el monto en efectivo a la escribana. Quiere evitar que el monto entre a cuentas por riesgo a ser embargado”. “Ahora se entiende por qué Paula salta así ”.

Qué dijo Marcelo Tinelli a Juanita Tinelli tras el posteo

La familia de Marcelo Tinelli atraviesa horas de alta tensión después del fuerte mensaje que Juanita Tinelli publicó en redes el último fin de semana, en el que habló de amenazas y apuntó contra su entorno más cercano. Ahora, en medio de la repercusión, salieron a la luz nuevos detalles sobre la reacción del conductor y las internas que sacuden al clan.

En diálogo con Intrusos (América TV), Soledad Aquino, mamá de Micaela y Candelaria Tinelli, se refirió al conflicto y sorprendió con su postura. Sin dudarlo, la exesposa del conductor sostuvo: “Pienso que lo inventó para llamar la atención. Para mí nunca la llamaron. Perdón, pero para mí no es verdad”.

“Si fuese tan grave el tema, Marcelo no se hubiese ido a Punta del Este. Yo estoy participando en el reality, el jueves había un almuerzo programado y se suspendió por el tema de Juanita”, señaló Aquino el contexto y cómo habría sido la reacción de Tinelli.

En el mismo programa, Rodrigo Lussich sumó una información que echó más leña al fuego: “A mí lo que me cuentan es que el escándalo se suscitó entre el miércoles y el jueves grabando el reality, en el cual Juana ya no participa porque se bajó. Ella vino con todo el tema de la amenaza, se armó un escándalo impresionante, se suspendió la grabación y Tinelli le dijo ‘tenés 22 años, si querés andá y denuncialo’”.

Según agregaron en el ciclo, dentro de la familia no todos habrían creído la versión de Juana. “Alguien de la familia dijo ‘lo quiso joder a Marcelo de caprichosa. No le creen. Y además ella no quiso entregar el celular’”, comentó el conductor sobre la interna.

