Impactante asalto en José C. Paz: un ladrón disparó dos veces a centímetros de la cabeza de una empleada

Investigación y búsqueda del sospechoso

Tanto el dueño del kiosco de José C. Paz como el de San Miguel radicaron las denuncias correspondientes y entregaron las grabaciones de las cámaras de seguridad para facilitar su identificación.

El delincuente también robó en un kiosco de San Miguel un día antes. (Foto: Vía Szeta)

Hasta el momento, el delincuente no fue detenido y continúa siendo buscado por la policía. Los investigadores analizan si se trata del mismo autor de otros robos recientes en la zona norte del conurbano bonaerense.