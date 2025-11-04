En vivo Radio La Red
Policiales
José C. Paz
ladrón
Video

Impactante asalto en José C. Paz: un ladrón disparó dos veces a centímetros de la cabeza de una empleada

El delincuente ingresó armado a un kiosco, amenazó a la joven y efectuó dos detonaciones a quemarropa. Se llevó dinero, cigarrillos y alcohol antes de escapar.

Un ladrón disparó dos veces a centímetros de la cabeza de una empleada. 

Un violento robo ocurrido en José C. Paz quedó registrado por cámaras de seguridad y conmocionó a los vecinos. Un ladrón armado con un revólver apuntó y disparó dos veces a centímetros de la cabeza de una empleada, que milagrosamente no resultó herida.

El asalto sucedió el domingo al mediodía, en un comercio ubicado sobre Avenida Presidente Perón al 4700. En las imágenes se ve al delincuente entrar con el arma en la mano, apuntar directamente a la trabajadora y exigirle que se tirara al piso. “Tirate abajo y no te muevas”, le ordenó antes de pasar al sector de la caja registradora.

Luego, el atacante cargó el dinero de la recaudación en una mochila, tomó varios atados de cigarrillos y una botella de vodka, y escapó a pie. Todo ocurrió en cuestión de segundos y en medio del atraco el hombre disparó en dos oportunidades muy cerca de la cabeza de la empleada, quien no fue alcanzada por las balas y salvó su vida.

Según testigos, el mismo hombre habría robado un día antes en otro comercio de San Miguel, usando la misma ropa: una remera deportiva y una bermuda de colores. Los comerciantes de la zona aseguran haberlo visto merodeando en varias oportunidades.

Investigación y búsqueda del sospechoso

Tanto el dueño del kiosco de José C. Paz como el de San Miguel radicaron las denuncias correspondientes y entregaron las grabaciones de las cámaras de seguridad para facilitar su identificación.

El delincuente también robó en un kiosco de San Miguel un día antes. (Foto: Vía Szeta)

Hasta el momento, el delincuente no fue detenido y continúa siendo buscado por la policía. Los investigadores analizan si se trata del mismo autor de otros robos recientes en la zona norte del conurbano bonaerense.

Se habló de
José C. Paz ladrón Video disparos
