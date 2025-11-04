El incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo con un influencer que no sabía quién era

¿Cuál fue la reacción de Lionel Messi ante los rumores de embarazo de Antonela Roccuzzo?

Lionel Messi rompió el silencio sobre los rumores que apuntaban a un posible embarazo de Antonela Roccuzzo. Fiel a su estilo relajado, el astro argentino se tomó el tema con humor y echó por tierra las especulaciones que, una vez más, se viralizaron en redes sociales.

Durante una emisión del segmento Ángel Responde en Bondi Live, el periodista Ángel de Brito reveló en vivo un mensaje que le envió el propio capitán de la Albiceleste.

Ante las versiones que indicaban que Antonela estaría esperando un nuevo integrante en la familia, Messi decidió aclarar la situación: “Hola, Ángel, jajajaja, recién me dijo Anto que habían hablado. En algún momento la van a pegar, hace cuatro años la tiran todos los años”.

Con esa frase divertida, Messi dejó entrever su hartazgo frente a una historia que parece no tener fin. Romina Scalora, panelista del programa, aportó con ironía: “Entonces en algún momento la van a pegar, te están diciendo que están buscando me parece”.

Las especulaciones se dispararon en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron ciertos gestos o elecciones de vestuario de Antonela como indicios de un embarazo. No obstante, fue la propia rosarina quien salió a desmentirlo con una declaración contundente: “No sé por qué siguen con eso”.

De Brito, que ya había tenido charlas anteriores con Antonela sobre el mismo tema, recordó que no es la primera vez que le toca desmentir esta historia: “Hace como un año le pregunté lo mismo y me contestó igual”.

Actualmente, Lionel y Antonela residen en Miami junto a sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro—, y mantienen una vida privada alejada del ruido mediático. Aunque comparten algunos momentos familiares en sus redes, prefieren no involucrarse en controversias ni responder a versiones sin sustento.