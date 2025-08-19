En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

Fácil y rápido: la receta de bizcochitos salados que vas a querer hacer todas las tardes

Crujientes, fáciles y con todo el sabor de lo casero: los bizcochitos salados son una opción ideal para acompañar desayunos, mates o picadas. Una receta simple que nunca falla.

Fácil y rápido: la receta de bizcochitos salados que vas a querer hacer todas las tardes

En la mesa argentina, los bizcochitos salados tienen un lugar privilegiado. Son el complemento perfecto para el mate, una alternativa práctica para el desayuno o la merienda, e incluso funcionan como acompañamiento en cualquier picada. Lo mejor es que se preparan con ingredientes sencillos que, en general, ya están en la cocina de cualquier hogar.

Leé también Budín marmolado casero: la receta que transforma un clásico en una tentación
budin marmolado casero: la receta que transforma un clasico en una tentacion
image

En tiempos en los que la cocina casera volvió a ganar protagonismo, esta receta es un clásico que se mantiene vigente por su practicidad y sabor. Los bizcochitos caseros no solo son fáciles de hacer, sino que además permiten disfrutar de un producto fresco, sin conservantes y a un costo mucho más bajo que los industriales.

Qué ingredientes se necesitan para hacer bizcochitos caseros

La receta tradicional de bizcochitos salados caseros incluye:

  • 500 g de harina 0000

  • 200 g de manteca (o grasa vacuna, según preferencia)

  • 200 cc de agua

  • 15 g de sal fina

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

Estos son los ingredientes básicos que permiten obtener bizcochitos crocantes y sabrosos. Algunas variantes incluyen semillas, especias o hierbas secas para darle un toque personal, aunque lo esencial es mantener la masa bien trabajada y lograr un buen punto de cocción.

Paso a paso: cómo hacer bizcochitos salados caseros

  • Armar la masa: en un bowl, colocar la harina junto con la sal y el polvo de hornear. Mezclar bien los ingredientes secos.

  • Incorporar la materia grasa: sumar la manteca fría en cubos (o la grasa derretida) y trabajar con las manos hasta lograr un arenado.

  • Agregar el agua: incorporar el líquido de a poco, amasando hasta formar una masa suave y homogénea. No es necesario sobreamasar, solo integrar.

  • Estirar y cortar: con un palo de amasar, estirar la masa hasta obtener un grosor de medio centímetro. Luego, cortar con un cortante circular o en pequeños cuadrados, según el gusto.

  • Hornear: disponer los bizcochitos en una placa previamente enmantecada o con papel manteca y llevar a horno precalentado a 180 °C durante unos 20 minutos, hasta que estén dorados y crocantes.

Consejos para un mejor resultado

  • Si se busca un sabor más intenso, se puede reemplazar parte de la manteca por grasa vacuna.

  • Para darles un toque distintivo, es posible espolvorear semillas de sésamo, orégano o pimentón por encima antes de hornear.

  • Guardados en un frasco hermético, los bizcochitos caseros se conservan crocantes durante varios días.

Un clásico que nunca pasa de moda

Los bizcochitos salados caseros son parte de la tradición gastronómica argentina. Cada familia tiene su versión, con pequeñas variaciones en la cantidad de materia grasa o en los condimentos. Lo cierto es que siempre logran reunir a las personas en torno a la mesa, ya sea en una charla de sobremesa o en una ronda de mates.

Prepararlos en casa no solo garantiza un sabor auténtico, sino también la satisfacción de compartir algo hecho con las propias manos. Con ingredientes simples y un procedimiento accesible, esta receta es una excelente opción para quienes buscan darle un toque especial a sus encuentros cotidianos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
La receta más fácil detrás de los bollitos caseros que nadie puede dejar de probar
Para acompañar los mates: la receta de tortas fritas que vas a hacer en cada tarde lluviosa
Tortitas negras caseras: la receta de la abuela para que salgan perfectas

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar