Fácil y rápido: la receta de bizcochitos salados que vas a querer hacer todas las tardes

Estos son los ingredientes básicos que permiten obtener bizcochitos crocantes y sabrosos. Algunas variantes incluyen semillas, especias o hierbas secas para darle un toque personal, aunque lo esencial es mantener la masa bien trabajada y lograr un buen punto de cocción.

Paso a paso: cómo hacer bizcochitos salados caseros

Armar la masa : en un bowl, colocar la harina junto con la sal y el polvo de hornear. Mezclar bien los ingredientes secos.

Incorporar la materia grasa : sumar la manteca fría en cubos (o la grasa derretida) y trabajar con las manos hasta lograr un arenado.

Agregar el agua : incorporar el líquido de a poco, amasando hasta formar una masa suave y homogénea. No es necesario sobreamasar, solo integrar.

Estirar y cortar : con un palo de amasar, estirar la masa hasta obtener un grosor de medio centímetro. Luego, cortar con un cortante circular o en pequeños cuadrados, según el gusto.

Hornear: disponer los bizcochitos en una placa previamente enmantecada o con papel manteca y llevar a horno precalentado a 180 °C durante unos 20 minutos, hasta que estén dorados y crocantes.

Consejos para un mejor resultado

Si se busca un sabor más intenso, se puede reemplazar parte de la manteca por grasa vacuna.

Para darles un toque distintivo, es posible espolvorear semillas de sésamo, orégano o pimentón por encima antes de hornear.

Guardados en un frasco hermético, los bizcochitos caseros se conservan crocantes durante varios días.

Un clásico que nunca pasa de moda

Los bizcochitos salados caseros son parte de la tradición gastronómica argentina. Cada familia tiene su versión, con pequeñas variaciones en la cantidad de materia grasa o en los condimentos. Lo cierto es que siempre logran reunir a las personas en torno a la mesa, ya sea en una charla de sobremesa o en una ronda de mates.

Prepararlos en casa no solo garantiza un sabor auténtico, sino también la satisfacción de compartir algo hecho con las propias manos. Con ingredientes simples y un procedimiento accesible, esta receta es una excelente opción para quienes buscan darle un toque especial a sus encuentros cotidianos.