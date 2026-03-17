Cómo salvar una vida con la maniobra de Heimlich ante un atragantamiento

Si la obstrucción es grave, hay que actuar de inmediato y solicitar asistencia médica.

Cómo aplicar la maniobra de Heimlich en adultos y niños mayores de 1 año

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Se deben repetir ciclos de 5 más 5 hasta expulsar el objeto, recuperar la respiración o que la persona pierda la conciencia.

5 golpes en la espalda

Colocarse al lado y ligeramente detrás de la persona. Inclinarla hacia adelante para facilitar la expulsión del objeto. Sostener el pecho con un brazo y aplicar 5 golpes firmes con el talón de la mano entre los omóplatos.

5 compresiones abdominales

Ubicarse detrás o arrodillarse si es un niño. Rodear la cintura con los brazos, formar un puño y colocarlo por encima del ombligo y por debajo del esternón, nunca sobre las costillas. Sujetar el puño con la otra mano y realizar 5 compresiones rápidas, hacia adentro y hacia arriba.

Se debe continuar alternando hasta que se resuelva la obstrucción o la persona pierda el conocimiento. En ese caso, hay que recostarla, iniciar RCP, reanimación cardiopulmonar, y utilizar un DEA, desfibrilador externo automático, si está disponible.

Adaptaciones según la persona

Niños de 1 a 8 años aplicar la misma técnica, pero con menor fuerza y adaptada al tamaño.

Bebés menores de 1 año no realizar compresiones abdominales. Alternar 5 golpes en la espalda con el bebé boca abajo y la cabeza más baja que el cuerpo, con 5 compresiones torácicas.

maniobra de Heimlich-niños

Embarazadas evitar las compresiones abdominales y realizar compresiones torácicas.

Personas con obesidad si no se puede rodear el abdomen, aplicar compresiones en el pecho.

Qué hacer si estás solo

En caso de atragantamiento sin ayuda, se puede intentar una auto maniobra: colocar un puño por encima del ombligo y presionar hacia adentro y arriba. Otra opción es inclinarse sobre el respaldo de una silla, mesa o baranda y empujar el abdomen contra el borde con fuerza.