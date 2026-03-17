Cómo salvar una vida con la maniobra de Heimlich ante un atragantamiento
Un atragantamiento puede poner en riesgo la vida en minutos. Conocer la maniobra de Heimlich y actuar rápido puede salvar a niños, adultos y bebés.
Aprender la maniobra de Heimlich y cómo actuar frente a un atragantamiento es clave: golpes en la espalda, compresiones abdominales y adaptaciones según la edad pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Nadie está exento de presenciar un atragantamiento, una situación que puede poner en peligro la vida de una persona en cuestión de minutos. Esta obstrucción grave de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) puede ocurrir en cualquier momento: durante una comida, mientras los niños juegan o incluso en adultos sanos. En estos casos, la maniobra de Heimlich, hoy integrada en protocolos más amplios, resulta clave. Saber actuar de forma inmediata y correcta puede salvar una vida.
Las guías más actualizadas, como las de la American Heart Association (AHA 2025), alineadas con la Cruz Roja y otras organizaciones, recomiendan un protocolo claro y efectivo: alternar 5 golpes en la espalda con 5 compresiones abdominales en la mayoría de los casos de personas conscientes mayores de 1 año.
Cómo reconocer una obstrucción grave
La persona no puede hablar, toser con fuerza ni respirar. Puede llevarse las manos al cuello, señal universal de auxilio, presentar coloración rojiza o azulada en la piel y los labios, mostrar pánico evidente o perder progresivamente la conciencia.
Si aún puede toser o emitir sonidos, se la debe animar a toser sin intervenir con maniobras agresivas. En esos casos, es clave vigilar y pedir ayuda si la situación empeora.
Si la obstrucción es grave, hay que actuar de inmediato y solicitar asistencia médica.
Cómo aplicar la maniobra de Heimlich en adultos y niños mayores de 1 año
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Se deben repetir ciclos de 5 más 5 hasta expulsar el objeto, recuperar la respiración o que la persona pierda la conciencia.
5 golpes en la espalda
Colocarse al lado y ligeramente detrás de la persona. Inclinarla hacia adelante para facilitar la expulsión del objeto. Sostener el pecho con un brazo y aplicar 5 golpes firmes con el talón de la mano entre los omóplatos.
5 compresiones abdominales
Ubicarse detrás o arrodillarse si es un niño. Rodear la cintura con los brazos, formar un puño y colocarlo por encima del ombligo y por debajo del esternón, nunca sobre las costillas. Sujetar el puño con la otra mano y realizar 5 compresiones rápidas, hacia adentro y hacia arriba.
Se debe continuar alternando hasta que se resuelva la obstrucción o la persona pierda el conocimiento. En ese caso, hay que recostarla, iniciar RCP, reanimación cardiopulmonar, y utilizar un DEA, desfibrilador externo automático, si está disponible.
Adaptaciones según la persona
Niños de 1 a 8 años aplicar la misma técnica, pero con menor fuerza y adaptada al tamaño.
Bebés menores de 1 año no realizar compresiones abdominales. Alternar 5 golpes en la espalda con el bebé boca abajo y la cabeza más baja que el cuerpo, con 5 compresiones torácicas.
Embarazadas evitar las compresiones abdominales y realizar compresiones torácicas.
Personas con obesidad si no se puede rodear el abdomen, aplicar compresiones en el pecho.
Qué hacer si estás solo
En caso de atragantamiento sin ayuda, se puede intentar una auto maniobra: colocar un puño por encima del ombligo y presionar hacia adentro y arriba. Otra opción es inclinarse sobre el respaldo de una silla, mesa o baranda y empujar el abdomen contra el borde con fuerza.