De qué murió Marcelo Araujo: Tití Fernández reveló detalles desconocidos de su salud
La muerte de Marcelo Araujo reavivó recuerdos de su delicada salud, marcada por secuelas del covid y un largo deterioro físico.
16 mar 2026, 14:03
La noticia de la muerte de Marcelo Araujo a los 78 años sacudió al mundo del fútbol. Aunque hacía tiempo que no aparecía en los medios, mantenía contacto con colegas y amigos, quienes recordaron su trayectoria y hablaron de la difícil etapa que atravesaba en materia de salud.
Uno de ellos fue Tití Fernández, quien, en diálogo con C5N, se refirió al estado del relator y compartió detalles que hasta ahora no se conocían. “Estaba muy mal Marcelo Araujo. Hace tres o cuatro años que la estaba pasando mal”, expresó.
Desde Olé también remarcaron que su salud estaba muy deteriorada y publicaron que "ya no contaba con movilidad propia y había sido sometido a una traqueotomía para poder respirar". Ese cuadro respiratorio habría sido el desencadenante de su última internación.
El deterioro comenzó en marzo de 2021, cuando sufrió una caída y quedó internado en observación. En ese momento, como parte de los protocolos sanitarios, se le realizó un hisopado que dio positivo de covid. El periodista pasó cerca de un mes y medio en terapia intensiva y luego otros siete meses internado en el Hospital Italiano.
A partir de allí su estado nunca volvió a ser el mismo. Aunque realizó un tratamiento de rehabilitación, quedó muy delicado y esa fragilidad habría sido la causa principal de su fallecimiento.
Cómo será el último adiós a Marcelo Araujo
Este lunes se confirmó el fallecimiento de Marcelo Araujo, histórico relator de fútbol, a los 78 años. El periodista estaba internado en una clínica de Vicente López y murió durante la madrugada, dejando una huella imborrable en el relato deportivo argentino.
En Lape Club Social Informativo (América TV) se dieron detalles sobre cómo será la despedida: no habrá velatorio y el martes por la mañana sus restos serán cremados en el cementerio porteño de la Chacarita.
"Tengo entendido que eran pocos los que lo iban a ver, uno de sus grandes amigos del medio que lo acompañó hasta el último día fue su colega Alejandro Apo y estaba permanentemente con él. Este dato de su soledad es fuerte y potente", expresó Luciana Rubinska en el programa conducido por Sergio Lapegüe.
Araujo fue un relator con estilo propio, que marcó un sello inconfundible en el fútbol argentino. Su salud se había deteriorado en los últimos años, especialmente después de haber contraído covid durante la pandemia, lo que lo mantuvo alejado de los medios.
La noticia de su muerte generó tristeza en el ambiente del deporte y la televisión. Fue conductor de Fútbol de Primera, donde compartió décadas de transmisiones con Enrique Macaya Márquez, formando una dupla histórica que narró los partidos más importantes de la liga argentina y de la selección nacional.