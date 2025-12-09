Cómo surgió el mito de que los gatos tienen siete vidas

Su columna vertebral es extremadamente flexible , permitiéndoles girar en el aire y caer sobre sus patas.

Este reflejo de enderezamiento funciona gracias a su aparato vestibular , que les da equilibrio .

Su cuerpo liviano y patas musculosas amortiguan los golpes, mientras que al arquearse durante la caída, incrementan la resistencia al aire, como un paracaídas natural.

Estas características surgieron a lo largo de la evolución, como adaptación a entornos hostiles donde cazar y escapar era vital para sobrevivir.

gatos-vidas-7.webp

En 1988, el biólogo Jared Diamond analizó casos en clínicas veterinarias de Nueva York. Registró 132 gatos que habían caído desde distintas alturas: 104 sobrevivieron.

Un caso sorprendente fue el de una gata que cayó desde un piso 32. Solo sufrió la rotura de un diente y un colapso pulmonar leve. Curiosamente, los gatos que cayeron desde pisos más bajos tenían lesiones más graves, probablemente porque los que caen desde mayor altura tienen más tiempo para estabilizarse antes del aterrizaje.

Aunque el estudio tiene más de 30 años, sigue siendo un ejemplo de la resistencia extraordinaria de los felinos.