Cómo ver NETFLIX si tu televisor no es un SMART TV

Con el auge de las plataformas de streaming, Netflix se ha convertido en un servicio esencial para muchos hogares. Sin embargo, no todos tienen un Smart TV con la tecnología necesaria que les permita acceder directamente a estas plataformas. Si tu televisor no es inteligente, no te preocupes, hay varias formas sencillas y hasta incluso económicas para disfrutar de Netflix en tu pantalla grande sin necesidad de comprar un nuevo televisor.