Desalojó a una inquilina por no pagar y al entrar a la casa descubrió algo que la dejó aterrorizada

El propietario de la vivienda debió desalojar a su clienta por falta de pago. La mujer fue detenida y enfrenta cargos en su contra.

Lo que debía ser una simple limpieza de una propiedad desocupada se transformó en una escena de horror. El 13 de septiembre, un hombre identificado como Brent Flanigan ingresó a su casa en el condado de Armstrong, Pensilvania, después de desalojar a su inquilina por falta de pago, y encontró los restos de un bebé dentro de una bolsa escondida en un ropero.

De inmediato llamó a la Policía, que al inspeccionar el lugar encontró otras dos bolsas ocultas en el ático, cada una con el cuerpo de un bebé en su interior. Días después, durante una segunda revisión, hallaron un cuarto conjunto de restos humanos, lo que elevó a cuatro el total de bebés encontrados en la vivienda.

La detención de la inquilina

La mujer que habitaba la casa, Jessica Mauthe, de 39 años, fue arrestada y enfrenta cargos de homicidio criminal, homicidio involuntario, ocultamiento de la muerte de un niño y abuso de cadáver. La Policía Estatal de Pensilvania (PSP) informó que la acusación se produjo el mismo día del macabro hallazgo.

Mauthe permanece detenida en la cárcel del condado de Armstrong sin derecho a fianza, mientras los investigadores continúan realizando pericias en la vivienda.

En su declaración ante las autoridades, Mauthe admitió haber escondido los cuerpos de tres de los bebés. Según consta en la causa, aseguró que dio a luz sola en su casa y que nunca buscó atención médica para ninguno de los recién nacidos.

Respecto de uno de los casos, dijo que se desmayó en el baño después de escuchar al bebé llorar y que al recuperar la consciencia ya estaba muerto. Sobre otro de los niños, relató que lo envolvió en una toalla y lo sostuvo hasta que dejó de hacer ruidos, de acuerdo con el reporte policial citado por el Post-Gazette.

La investigación continúa para determinar las causas de las muertes y si los bebés nacieron con vida. Los fiscales también buscan establecer si hubo negligencia deliberada o si los decesos fueron producto de emergencias médicas no atendidas.

Mauthe es madre de otros dos hijos, de 6 y 8 años, que ya fueron puestos bajo resguardo de las autoridades locales. Según la cadena CBS Pittsburgh, el padre de los niños se encuentra en prisión.

