Desalojó a una inquilina por no pagar y al entrar a la casa descubrió algo que la dejó aterrorizada

Mauthe permanece detenida en la cárcel del condado de Armstrong sin derecho a fianza, mientras los investigadores continúan realizando pericias en la vivienda.

madre eeuu

En su declaración ante las autoridades, Mauthe admitió haber escondido los cuerpos de tres de los bebés. Según consta en la causa, aseguró que dio a luz sola en su casa y que nunca buscó atención médica para ninguno de los recién nacidos.

Respecto de uno de los casos, dijo que se desmayó en el baño después de escuchar al bebé llorar y que al recuperar la consciencia ya estaba muerto. Sobre otro de los niños, relató que lo envolvió en una toalla y lo sostuvo hasta que dejó de hacer ruidos, de acuerdo con el reporte policial citado por el Post-Gazette.

La investigación continúa para determinar las causas de las muertes y si los bebés nacieron con vida. Los fiscales también buscan establecer si hubo negligencia deliberada o si los decesos fueron producto de emergencias médicas no atendidas.

Mauthe es madre de otros dos hijos, de 6 y 8 años, que ya fueron puestos bajo resguardo de las autoridades locales. Según la cadena CBS Pittsburgh, el padre de los niños se encuentra en prisión.