Conmoción: descubrieron una conexión entre la desaparición de Loan y la muerte de Natacha Jaitt

La supuesta conexión entre ambos casos surgió cuando, cinco días después de la desaparición de Loan Peña, el Telegram del teléfono de Natacha Jaitt fue reactivado de manera sorpresiva. Este hecho despertó las alarmas en Ulises, ya que el dispositivo estaba en manos de la justicia desde el fallecimiento de su hermana. “Es algo totalmente llamativo porque es un número que está judicializado”, comentó el conductor.

El hermano de Natacha relató que, al percatarse de la reactivación, intentó comunicarse con quien estuviera detrás del teléfono, recibiendo una respuesta que solo aumentó sus sospechas. “Le escribí por Telegram para ver quién me respondía. Me responden: ‘Hola’. Y cuando les escribo para tener más información, no obtuve ninguna respuesta clara”, explicó.

Ulises Jaitt esbozó una hipótesis inquietante: sugiere que alguien podría estar revisando el contenido del teléfono de Natacha Jaitt en busca de información relacionada con la desaparición de Loan Peña. “Es como si estuvieran buscando información en el teléfono de Natacha, como tratando de encontrar algo relevante sobre el caso de Loan”, expresó.

Este episodio ha reavivado las teorías sobre la muerte de Natacha, especialmente en relación con sus denuncias sobre la trata de menores, un tema que, según su hermano, pudo haber sido el detonante de su fallecimiento. “Me pareció muy raro porque fue al quinto día de la desaparición de Loan”, concluyó Ulises, dejando en el aire la posibilidad de una conexión más profunda y peligrosa entre ambos casos.