"Los actores cuando queremos quedar bien con alguien decimos 'venite al teatro cuando quieras'. Vino a ver la función y al terminar me llegó un WhatsApp de él", recordó.

Sin embargo, aquella primera aproximación no terminó en una cita. Pasaron tres años hasta que volvieron a cruzarse, esta vez durante una carrera organizada a beneficio de la Fundación Favaloro. Laurita había participado junto a unas amigas y Busquet también estaba en el lugar acompañando a un amigo.

Después de ese encuentro, llegó otro mensaje. "Hola, soy Mati, recién te crucé en la carrera porque fui a acompañar a un amigo. Vi que estabas re contenta", le escribió.

Esta vez, la conductora decidió responder. Comenzaron a conversar, pidió referencias antes de aceptar la propuesta y finalmente llegó el momento de conocerse cara a cara.

Pero la primera salida tuvo un protagonista inesperado: el olor que había dentro del vehículo de Busquet.

"Había un olor que no se podía explicar. Un olor feo, una baranda…", lanzó Laurita, y contó que durante toda la cita estuvo intentando descubrir de dónde venía. Incluso llegó a preguntarse si el problema podía ser el perfume de su acompañante.

"Tuve que chequear si él tenía perfume y sí, él era pulcro, prolijo, era el olor del auto", explicó.

La conductora terminó encontrando una explicación relacionada con el trabajo de su novio. Busquet se dedica al polo y a las actividades vinculadas al campo, por lo que trasladaba en el vehículo elementos de trabajo, botas y pertenencias que conservaban el olor de los caballos y la transpiración.

"Como trabaja el campo, venía con todo el aroma de la transpiración y todo de los caballos por las botas y lo que estaba en el baúl, yo no sabía", detalló.

La anécdota provocó risas en el estudio, pero también dejó al descubierto un detalle insólito de los primeros encuentros de la pareja. Laurita había aceptado conocer a un hombre del que tenía pocas referencias y, en medio de esa primera salida, terminó concentrada en descifrar qué era ese olor que invadía el auto.

Lo más curioso llegó después. Lejos de dejar pasar el episodio, Fernández encontró una manera bastante directa de resolver el problema cuando la relación empezó a avanzar.

"Mi primer regalo cuando empezamos a salir fue un splash para el auto", reveló, entre risas.

Así, el primer regalo que Laurita le hizo a Matías Busquet no fue una prenda, un accesorio romántico ni una sorpresa tradicional: fue un producto para perfumar el vehículo.

La conductora también reconstruyó cómo se fue dando el acercamiento con el polista. Después de una relación extensa, había decidido disfrutar de su soltería y no tenía entre sus planes volver a ponerse de novia. Sin embargo, los mensajes de Busquet y aquel segundo encuentro terminaron cambiando sus planes.

El primer contacto se produjo gracias a Benjamín Vicuña, pero la relación recién empezó a tomar forma tres años después, cuando volvieron a coincidir en la carrera solidaria. A partir de allí comenzaron a hablar, intercambiaron mensajes y organizaron aquella primera cita que terminó con una anécdota difícil de olvidar.

En PH, Laurita contó la historia con humor y sin ocultar el detalle que la había desconcertado. Hoy, aquel episodio que podría haber arruinado una salida se convirtió en uno de los recuerdos más insólitos del comienzo de su romance con Busquet.