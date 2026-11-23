AUH por hijo (valor general): el haber bruto asciende a $163.123 ; tras descontar el 20% retenido ( $32.624,60 ), el pago neto de bolsillo queda en $130.498,40 .

Asignación por Embarazo (AUE): replica exactamente la escala de la AUH general, con un valor bruto de $163.123 y un depósito líquido en mano de $130.498,40 .

AUH por hijo con discapacidad: el total bruto se ubica en $531.138; luego de aplicar la retención del 20% ($106.227,60), el ingreso mensual neto es de $424.910,40.

AUH de ANSES en septiembre: cómo consultar la liquidación y la Libreta en Mi ANSES

¿Cómo quedan los montos de la AUH por cantidad de hijos y las asignaciones SUAF?

Para los hogares que perciben la Asignación Universal por Hijo o las Asignaciones Familiares del sistema contributivo (SUAF, correspondientes al primer tramo de ingresos familiares y categoría general), el cuadro de haberes estimados para diciembre de 2026 se conforma de la siguiente manera:

Titular de AUH con 1 hijo: percibe $130.498,40 netos en mano ($32.624,60 retenidos).

Titular de AUH con 2 hijos: percibe $260.996,80 netos en mano ($65.249,20 retenidos).

Titular de AUH con 3 hijos: percibe $391.495,20 netos en mano ($97.873,80 retenidos).

Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Tramo 1): fija un pago directo de $81.572 netos (sin retención mensual del 20%).

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF - Tramo 1): establece un importe directo de $265.582 netos.

A los importes netos de la AUH se les adicionan de forma automática, cuando corresponda por edad de los menores a cargo, los complementos alimentarios vigentes como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

¿Cómo se cobra el 20% retenido de la AUH y cuál es el calendario de diciembre?

El 20% retenido mensualmente funciona como garantía de cumplimiento sanitario y educativo. Para habilitar el cobro del saldo acumulado anual, el adulto responsable debe acreditar los controles médicos, el calendario de vacunación obligatorio y la escolaridad de los menores:

Verificación automática: cuando los ministerios de Salud y Educación cruzan sus bases de datos con ANSES, el organismo valida el cumplimiento sin intervención del titular.

Carga digital de la Libreta AUH: si la acreditación automática no se registra, el beneficiario debe generar, hacer firmar y subir el formulario desde la plataforma Mi ANSES (ingresando en la sección Hijos > Libreta AUH).

El depósito de la asignación mensual de diciembre se efectuará según la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular entre el 9 y el 22 de diciembre.

Calendario de cobro (Asignación Universal por Hijo y SUAF - Diciembre 2026):