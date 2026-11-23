Robertito aclaró que su respuesta fue sacada de contexto y negó haber pedido que despidieran al joven. “No fue el mensaje para que al chico lo sacaran”, sostuvo. Además, señaló: “Yo escuché el comentario del chico por lo bajo y le respondí lo que le respondí”. También reconoció que no volvió a hablar con el empleado y que, después del episodio, otro trabajador del local se acercó para pedirle disculpas.

Por otra parte, Funes Ugarte consideró que la repercusión fue exagerada y aseguró que continuará con sus proyectos laborales. “Están exagerando todo porque no hay noticias”, afirmó.

Asimismo, Robertito Funes confirmó que seguirá al frente de su programa el próximo año y que continuará trabajando en La Nación+. Y sobre la polémica, fue contundente: “Yo no dije que lo echen al chico”.

El video del ataque de furia de Robertito Funes Ugarte con un vendedor que no quiso darle una nota en vivo

El periodista Robertito Funes protagonizó un incómodo momento televisivo este domingo, cuando tuvo un fuerte enfrentamiento con un trabajador de un puesto gastronómico durante un móvil en vivo para La Nación +. Lo que comenzó como una recorrida para mostrar distintos emprendimientos terminó en un tenso intercambio que rápidamente llamó la atención por la reacción del cronista.

Todo ocurrió cuando Funes se acercó a uno de los puestos de comida para conversar con quien estaba a cargo. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue la que esperaba. "Dame un momento, por favor", le dijo el trabajador, una contestación que provocó el enojo inmediato del periodista.

Visiblemente molesto, el conductor no ocultó su fastidio y lanzó una serie de comentarios delante de las cámaras. "Bueno, está bien, no le hagamos nada, pobre. La simpatía no la tiene, pobrecito, dejémoslo. Un bobo importante", disparó, dejando en evidencia su malestar por la actitud del hombre.

Pero el episodio no terminó ahí. Robertito insistió en conocer el nombre del emprendimiento y, lejos de suavizar el tono, volvió a apuntar contra el empleado por la manera en que lo había recibido.

"¿Cómo se llama?", preguntó antes de continuar con su descargo. "No vengan, porque este tipo es un antipático. Ya está, listo. Vamos. Vamos por acá. Hay que avisarle al dueño que no contrate gente como este, obviamente, avisarle al dueño que no contrate gente antipática como este porque no funciona, decírselo al dueño. Estamos en vivo con La Nación", expresó durante la transmisión.

En tanto, después de que las imágenes comenzaran a generar repercusiones, el periodista decidió salir a responder a través de sus historias de Instagram. Allí cuestionó a quienes lo criticaron por su comportamiento y aseguró que el fragmento que se vio al aire no mostraba todo lo sucedido.

"Para todos los forros/as que les conviene hablar sin saber, y no ven la película completa. Este muchacho fue despectivo desde el inicio", escribió.

Además, reveló que hubo una frase del trabajador que no llegó a escucharse durante el móvil y que, según explicó, habría desencadenado su reacción.

"No se escuchó, pero me dijo: 'No me representás'. Puedo no caerte bien, pero esto es ser maleducado y xenófobo. Yo también estaba trabajando y promocionando el trabajo de todos los emprendedores como hago siempre en mi programa", concluyó, dando su versión del polémico episodio.