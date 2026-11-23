Huang tuvo todo el tiempo el apoyo incondicional de Donald Trump. El presidente de EE.UU. repitió varias veces que debía volver a su cargo como CEO y que él - que habló con Huang - le creía. Hay medios que informaron que el portafolio de inversiones de Donald Trump llegó a acumular entre US$13 millones y US$62 millones en acciones de Nvidia a finales de agosto de 2026.

Y el comunicado oficial refleja el impacto de la opinión del gobierno de los Estados Unidos. Dice: "Durante el proceso de toma de decisiones, el directorio recibió opiniones de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Sobre la base de esas consultas, la junta directiva considera que la restitución de Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional".

De todas maneras, aunque Huang regresa ahora como CEO de Nvidia, informes de inteligencia aseguran que chips de última generación llegaron a manos del ejército chino y el Congreso - que estará en manos de los Demócratas desde el 3 de enero del 2027 - se apresta a hacer una investigación sobre el caso Nvidia.

La reposición de Huang en Nvidia rebotó a gran velocidad en los mercados

La decisión de NVIDIA de restituir a Jensen Huang como presidente, CEO y miembro del directorio sorprendió al mercado tecnológico por la velocidad y el alcance de la medida.

El regreso del CEO impulsó un rebote en Wall Street y se extendió a otros activos, incluidos los bonos y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York.

Los futuros del S&P 500 llegaron a subir 4,5%, mientras que los contratos del Nasdaq 100 avanzaron 6,9%, en una recuperación que buscó revertir parte de las pérdidas acumuladas durante la semana anterior. El mercado tecnológico había sufrido una fuerte corrección y el Nasdaq registró su peor semana desde 2020.

El impacto se trasladó a Nvidia, cuyas acciones llegaron a dispararse más de 27% tras el anuncio de que Huang volvería a asumir la conducción ejecutiva con efecto inmediato. El rebote también alcanzó a otras compañías vinculadas con la inteligencia artificial, los semiconductores y los centros de datos, en una señal de alivio para los inversores.

El efecto contagio llegó a la Argentina

Aunque este lunes es feriado en la Argentina y no hay actividad financiera local, los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraron subas de hasta 6,1%, encabezadas por Edenor. Los bancos también mostraron fuertes avances, con mejoras superiores al 5% en BBVA, Macro, Galicia y Supervielle. Mientras que las petroleras, en medio de una caída del precio del crudo, crecían pero en torno de 2%.

Los bonos argentinos con ley Nueva York mostraban mejoras cercanas al 2% este mediodía con mayor impulso en los títulos de vencimiento más largo. Los Globales 2041 y 2046 avanzaron 1,73% y 1,72%, respectivamente, mientras que los bonos 2029 y 2030 registraron ganancias más moderadas. El riesgo país bajo un 4% y está en 1.021 puntos básicos, aunque luego subió un poco, 16 puntos más para llegar a 1.037.

La reacción dejó una señal dispar entre los distintos instrumentos de deuda, en medio de la volatilidad internacional.

La recuperación de Wall Street también impulsó a Apple, Amazon y Tesla, mientras que el índice de las grandes tecnológicas conocidas como Magnificent Seven llegó a subir casi 9% antes de la apertura ante la inminencia del anuncio de su reposición como CEO en Nvidia.