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Nicole Neumann se plantó por la polémica foto con su hija comiendo en una panchería: "Quisieron..."

La modelo Nicole Neumann se refirió en Desayuno Americano a la imagen que circuló comiendo con su hija en una panchería y el revuelo que se generó.

24 sept 2026, 12:00
Nicole Neumann se plantó por la polémica foto con su hija comiendo en una panchería: Quisieron...

Nicole Neumann se plantó por la polémica foto con su hija comiendo en una panchería: "Quisieron..."

Nicole Neumann se plantó por la polémica foto con su hija comiendo en una panchería: Quisieron...

Nicole Neumann se plantó por la polémica foto con su hija comiendo en una panchería: "Quisieron..."

Nicole Neumann se vio envuelta en una sorpresiva polémica en las últimas horas después de una imagen que publicó Pochi desde su cuenta de Instagram Gossipeame donde se la ve a la modelo con su hija a la salida de la escuela en un local de panchos de San Isidro.

Lo cierto es que al instante la imagen generó revuelo y planteó las dudas de si la modelo estaba comiendo esa comida ya que siempre manifestó su preferencia por la comida vegetariana desde hace mucho tiempo.

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En una nota con el programa Desayuno Americano (América TV), Nicole Neumann enfrentó la polémica que se instaló y se mostró indignada con la imagen que circuló de un momento cotidiano compartido con una de sus hijas.

“Se viralizó una foto mía en una panchería donde mi hija y su amiga estaban comiendo panchos y quisieron deslizar: ay, no será que ella se habrá comido uno”, comenzó la modelo, quien había hecho un picante descargo en redes sobre ese tema.

Nicole Neumann reveló qué comió en el local de panchos

"Me parece horrible igual el hecho que alguien te invada y te saque una foto de atrás y exponerte de esa manera", continuó Nicole Neumann indignada al referirse a la viralización de esa imagen con su hija en el local.

En ese sentido, la pareja del piloto de autos Manu Urcera dejó en claro que no comió panchos y cuestionó: "Estaba comiendo tranquila con mi hija al mediodía esos nachitos con queso y aparte picoté así nomás porque a mí me gusta comer sano, no me gusta comer porquerías".

"La gente que me conoce sabe que yo no como carne y mucho menos porquerías encima, que sea alimento cancerígeno. De hecho, jamás les puse panchitos en el cumpleaños de mis hijas. ¿Por qué les voy a llenar la boca a todos de porquerías cuando les puedo dar cosas ricas y sanas? Mucho menos de comerlo yo", enfatizó la modelo.

Y cerró furiosa ante la filtración de esa foto que le sacaron en el local a sus espaldas: "Hay gente cho.. en la vida".

     

 

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