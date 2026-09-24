Nicole Neumann se plantó por la polémica foto con su hija comiendo en una panchería: "Quisieron..."

Nicole Neumann reveló qué comió en el local de panchos

"Me parece horrible igual el hecho que alguien te invada y te saque una foto de atrás y exponerte de esa manera", continuó Nicole Neumann indignada al referirse a la viralización de esa imagen con su hija en el local.

En ese sentido, la pareja del piloto de autos Manu Urcera dejó en claro que no comió panchos y cuestionó: "Estaba comiendo tranquila con mi hija al mediodía esos nachitos con queso y aparte picoté así nomás porque a mí me gusta comer sano, no me gusta comer porquerías".

"La gente que me conoce sabe que yo no como carne y mucho menos porquerías encima, que sea alimento cancerígeno. De hecho, jamás les puse panchitos en el cumpleaños de mis hijas. ¿Por qué les voy a llenar la boca a todos de porquerías cuando les puedo dar cosas ricas y sanas? Mucho menos de comerlo yo", enfatizó la modelo.

Y cerró furiosa ante la filtración de esa foto que le sacaron en el local a sus espaldas: "Hay gente cho.. en la vida".