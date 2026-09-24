¿Se rearma la Selección Argentina? Una por una, las variantes de Lionel Scaloni para la nueva fecha FIFA

Qué alternativas tiene Scaloni en el mediocampo y el ataque para los amistosos

En el sector medio, ante la suspensión que debe cumplir Leandro Paredes, el armado mantiene la base de la Copa del Mundo: Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Nicolás Paz (Como). A ellos se acoplan los regresos de Franco Mastantuono (Fiorentina) y Equi Fernández (Bayer Leverkusen), sumados a la variante de Tobías Andrada (River Plate).

Para la delantera, junto con la presencia de referentes como Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter), Nicolás González (Juventus) y José Manuel López (Palmeiras), el cuerpo técnico sumó alternativas jóvenes en las bandas como Matías Soulé (Roma), Gianluca Prestianni (Benfica) y el centrodelantero Santiago Castro (Roma).

Cuándo se incorporan Lionel Messi y los referentes para la despedida

Un grupo selecto de referentes tendrá una participación acotada en esta serie de partidos. Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis) y Nicolás Otamendi (River Plate) se incorporarán únicamente para el tercer compromiso.

En esa misma línea se encuentra Lionel Messi, quien disputará únicamente el partido del 6 de octubre frente a Benín en el Estadio Monumental, quedando al margen de los duelos ante Bolivia (30 de septiembre en Córdoba) y Burkina Faso (3 de octubre en Buenos Aires). A sus 39 años y tras 21 años de carrera en la Mayor, el capitán le pondrá fin a su ciclo en la Albiceleste en lo que será una jornada histórica. Mientras tanto, el director técnico mantiene negociaciones encaminadas con la AFA para sellar la renovación de su contrato.