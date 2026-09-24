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¿Se rearma la Selección Argentina? Una por una, las variantes de Lionel Scaloni para la nueva fecha FIFA

Lionel Scaloni dispondrá de 33 futbolistas para medirse ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El análisis de todas las opciones.

Lionel Scaloni 

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La Selección Argentina vuelve a salir al campo de juego por primera vez tras quedarse con el subcampeonato en el Mundial 2026. Para encarar este nuevo ciclo, que tendrá tres partidos amistosos en la fecha FIFA ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, Lionel Scaloni dispone de un nómina compuesta por 33 futbolistas. Tras confirmarse las bajas por lesión de Juan Foyth y Thiago Almada, el entrenador combina a la base del plantel mundialista con sorpresas juveniles y retornos de jerarquía.

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Lionel Scaloni. 

Dentro de la lista de convocados, solo tres futbolistas pertenecen al medio local: Santiago Beltrán, Tobías Andrada y Nicolás Otamendi. En tanto, Leonel Flores (Boca Juniors) y Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) formarán parte de los entrenamientos en Ezeiza, aunque no sumarían minutos en la gira.

Cómo quedan conformadas la defensa y el arco de la Selección Argentina

Bajo los tres palos, Emiliano “Dibu” Martínez (Chelsea) se sostiene como el dueño absoluto de la valla, acompañado por Juan Musso (Atlético de Madrid) y Gerónimo Rulli (Manchester City). Pensando a futuro, el técnico citó nuevamente al juvenil Santiago Beltrán (River Plate), a quien ya había llevado en la preparación previa a la cita ecuménica.

En la línea defensiva, la sanción de siete fechas impuesta a Nahuel Molina obliga a buscar alternativas en el lateral derecho: allí fueron llamados Agustín Giay (Palmeiras) y Santiago Simón (Toluca), quien se consolidó en ese puesto bajo la conducción del Turco Mohamed. La zaga central titular se mantendrá con Cristian Romero (Atlético de Madrid) y Lisandro Martínez (Manchester United), respaldados por Leonardo Balerdi (Roma), Facundo Medina (Bayer Leverkusen) y Valentín Gómez (Real Betis). Por la banda izquierda, Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) asume la titularidad, con la adición del debutante Román Vega (Zenit).

Qué alternativas tiene Scaloni en el mediocampo y el ataque para los amistosos

En el sector medio, ante la suspensión que debe cumplir Leandro Paredes, el armado mantiene la base de la Copa del Mundo: Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Nicolás Paz (Como). A ellos se acoplan los regresos de Franco Mastantuono (Fiorentina) y Equi Fernández (Bayer Leverkusen), sumados a la variante de Tobías Andrada (River Plate).

Para la delantera, junto con la presencia de referentes como Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter), Nicolás González (Juventus) y José Manuel López (Palmeiras), el cuerpo técnico sumó alternativas jóvenes en las bandas como Matías Soulé (Roma), Gianluca Prestianni (Benfica) y el centrodelantero Santiago Castro (Roma).

Cuándo se incorporan Lionel Messi y los referentes para la despedida

Un grupo selecto de referentes tendrá una participación acotada en esta serie de partidos. Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis) y Nicolás Otamendi (River Plate) se incorporarán únicamente para el tercer compromiso.

En esa misma línea se encuentra Lionel Messi, quien disputará únicamente el partido del 6 de octubre frente a Benín en el Estadio Monumental, quedando al margen de los duelos ante Bolivia (30 de septiembre en Córdoba) y Burkina Faso (3 de octubre en Buenos Aires). A sus 39 años y tras 21 años de carrera en la Mayor, el capitán le pondrá fin a su ciclo en la Albiceleste en lo que será una jornada histórica. Mientras tanto, el director técnico mantiene negociaciones encaminadas con la AFA para sellar la renovación de su contrato.

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