Bombazo en el rock: Ciro y NTVG se unen con "Todo Mal"

La reciprocidad artística siempre estuvo presente: Emiliano Brancciari también ha sido invitado recurrente en los shows de Ciro, e incluso formó parte del histórico regreso de Los Piojos en el Estadio River Plate a comienzos de este año.

El lanzamiento de “Todo Mal” llega acompañado de un videoclip dirigido por Pablo Abdala, que registra la visita de Ciro al estudio de la banda en Montevideo. El material funciona como un breve documental íntimo: muestra el encuentro, los ensayos, la grabación y la química creativa que surgió entre todos. Una pieza cruda y honesta que permite ver la energía detrás del tema.

Florece En El Caos reafirma la capacidad de NTVG para reinventarse. Mantiene la sensibilidad emocional que caracteriza a la banda, pero con un enfoque más crudo, directo y cohesivo. Las letras exploran inquietudes universales desde una mirada más madura, mientras que el sonido general del álbum potencia una identidad estética firme y renovada.