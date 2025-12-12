Bombazo en el rock: Ciro y NTVG se unen con "Todo Mal"

Después del impacto que generó su regreso con “En Llamas”, No Te Va Gustar vuelve a redoblar la apuesta con “Todo Mal”, el segundo adelanto de Florece En El Caos, su próximo álbum de estudio que saldrá el 8 de enero.
Un cruce histórico: NTVG y Andrés Ciro Martínez el nuevo single con un golpe directo al corazón. Miralo.
Esta vez, el tema llega con una colaboración de peso: Andrés Ciro Martínez, una de las voces más emblemáticas del rock argentino, histórico líder de Los Piojos y referente indiscutido al frente de Ciro y Los Persas.
Desde el primer segundo, el impacto es total. El riff inicial de armónica —afilado, preciso y lleno de identidad— abre paso a una interpretación vocal donde Ciro despliega toda su fuerza emocional y su sello inconfundible.
La relación entre NTVG y Ciro no es nueva. Han compartido escenarios tanto en Montevideo como en Buenos Aires en numerosas ocasiones. Uno de los momentos más recordados fue en 2022, durante el show de NTVG en el Hipódromo de Palermo, cuando interpretaron juntos un celebrado cover de “Tan Solo”, y más tarde “Tan Lejos”, con Ciro en armónica y voz.
La reciprocidad artística siempre estuvo presente: Emiliano Brancciari también ha sido invitado recurrente en los shows de Ciro, e incluso formó parte del histórico regreso de Los Piojos en el Estadio River Plate a comienzos de este año.
El lanzamiento de “Todo Mal” llega acompañado de un videoclip dirigido por Pablo Abdala, que registra la visita de Ciro al estudio de la banda en Montevideo. El material funciona como un breve documental íntimo: muestra el encuentro, los ensayos, la grabación y la química creativa que surgió entre todos. Una pieza cruda y honesta que permite ver la energía detrás del tema.
Florece En El Caos reafirma la capacidad de NTVG para reinventarse. Mantiene la sensibilidad emocional que caracteriza a la banda, pero con un enfoque más crudo, directo y cohesivo. Las letras exploran inquietudes universales desde una mirada más madura, mientras que el sonido general del álbum potencia una identidad estética firme y renovada.