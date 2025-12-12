En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Música
Andrés Ciro Martínez
Música

Bombazo en el rock: Ciro y NTVG se unen con "Todo Mal"

Un cruce histórico: NTVG y Andrés Ciro Martínez el nuevo single con un golpe directo al corazón. Miralo.

Bombazo en el rock: Ciro y NTVG se unen con Todo Mal

Después del impacto que generó su regreso con “En Llamas”, No Te Va Gustar vuelve a redoblar la apuesta con “Todo Mal”, el segundo adelanto de Florece En El Caos, su próximo álbum de estudio que saldrá el 8 de enero.

Leé también El doloroso posteo de Fernando Ruiz Díaz para anunciar otra muerte irreparable de su familia
el doloroso posteo de fernando ruiz diaz para anunciar otra muerte irreparable de su familia

Esta vez, el tema llega con una colaboración de peso: Andrés Ciro Martínez, una de las voces más emblemáticas del rock argentino, histórico líder de Los Piojos y referente indiscutido al frente de Ciro y Los Persas.

Desde el primer segundo, el impacto es total. El riff inicial de armónica —afilado, preciso y lleno de identidad— abre paso a una interpretación vocal donde Ciro despliega toda su fuerza emocional y su sello inconfundible.

La relación entre NTVG y Ciro no es nueva. Han compartido escenarios tanto en Montevideo como en Buenos Aires en numerosas ocasiones. Uno de los momentos más recordados fue en 2022, durante el show de NTVG en el Hipódromo de Palermo, cuando interpretaron juntos un celebrado cover de “Tan Solo”, y más tarde “Tan Lejos”, con Ciro en armónica y voz.

La reciprocidad artística siempre estuvo presente: Emiliano Brancciari también ha sido invitado recurrente en los shows de Ciro, e incluso formó parte del histórico regreso de Los Piojos en el Estadio River Plate a comienzos de este año.

El lanzamiento de “Todo Mal” llega acompañado de un videoclip dirigido por Pablo Abdala, que registra la visita de Ciro al estudio de la banda en Montevideo. El material funciona como un breve documental íntimo: muestra el encuentro, los ensayos, la grabación y la química creativa que surgió entre todos. Una pieza cruda y honesta que permite ver la energía detrás del tema.

Florece En El Caos reafirma la capacidad de NTVG para reinventarse. Mantiene la sensibilidad emocional que caracteriza a la banda, pero con un enfoque más crudo, directo y cohesivo. Las letras exploran inquietudes universales desde una mirada más madura, mientras que el sonido general del álbum potencia una identidad estética firme y renovada.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Música Andrés Ciro Martínez
Notas relacionadas
Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 11 × 22 + 33 + 44 - (55 + 66) + 77
Día del Mono: por qué se celebra el 14 de diciembre
"Euphoria": HBO revela imágenes de los personajes y un adelanto exclusivo de la nueva temporada

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar