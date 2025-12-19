En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
River
FÚTBOL

River ya tiene a su primer refuerzo para 2026: Fausto Vera se sumará al proyecto de Gallardo

El mediocampista surgido de Argentinos Juniors dejó Atlético Mineiro y llegó a River a préstamo por un año, con cargo y opción de compra. Marcelo Gallardo ya cuenta con su primer refuerzo pensando en el 2026.

River ya tiene a su primer refuerzo para 2026: Fausto Vera se sumará al proyecto de Gallardo

River comenzó a dar señales claras de cómo pretende encarar el 2026. Mientras el plantel profesional disfruta de unos días de licencia, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo avanzó en silencio y cerró la llegada de Fausto Vera, el primer refuerzo pedido por Marcelo Gallardo para el nuevo ciclo. El mediocampista se sometió este viernes a la revisión médica y quedó a un paso de convertirse oficialmente en jugador del Millonario.

Leé también Conmebol actualizó el ranking 2026: Boca y River bajan y otro club argentino se mete en el top 10
conmebol actualizo el ranking 2026: boca y river bajan y otro club argentino se mete en el top 10
image

La operación se cerró bajo la modalidad de préstamo por un año, con un cargo de 500 mil dólares y una opción de compra fijada en 4 millones. Se trata de una apuesta importante por parte de River, que buscaba reforzar una zona clave del equipo con un futbolista de recorrido internacional, pero aún en edad de crecimiento y con margen de revalorización.

Vera, de 24 años, se encontraba en Buenos Aires desde hacía algunos días y aguardaba la resolución final de su situación contractual con Atlético Mineiro. Una vez completados los estudios médicos de rutina, el volante quedó listo para sumarse a los entrenamientos bajo las órdenes de Gallardo, quien lo considera una pieza central en la renovación del mediocampo.

Por qué River fue a buscar a Fausto Vera

La búsqueda de River respondió a una necesidad concreta: encontrar un mediocampista con capacidad para sostener el equilibrio, buena lectura táctica y experiencia en contextos de alta exigencia. En Núñez lo proyectan como una alternativa natural para ocupar el rol que dejó vacante Enzo Pérez, uno de los referentes del último ciclo.

Formado en Argentinos Juniors, Vera se destacó desde muy joven por su despliegue, su inteligencia posicional y su intensidad para recuperar la pelota. Ese rendimiento lo llevó a dar el salto al fútbol brasileño en 2022, cuando fue transferido a Corinthians por una cifra cercana a los 7 millones de dólares. Dos años más tarde, Atlético Mineiro lo incorporó por 4,5 millones, aunque su paso por el club no terminó de consolidarse.

La llegada de Jorge Sampaoli al banco de Mineiro fue determinante para acelerar su salida. El entrenador le comunicó que no estaría dentro de sus planes principales para la próxima temporada y River aprovechó ese escenario para avanzar con rapidez.

Cómo llega Vera a River desde lo futbolístico

Si bien durante 2025 tuvo participación, sus números reflejan un año irregular. Disputó 32 partidos oficiales y acumuló 1.728 minutos, pero perdió continuidad en el tramo final de la temporada. De hecho, en los últimos encuentros ingresó desde el banco y quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico.

En River entienden que ese contexto no invalida sus condiciones, sino que representa una oportunidad. La apuesta es que, con un nuevo entorno y un rol más protagónico, Vera pueda recuperar su mejor versión y transformarse en un jugador clave dentro del esquema de Gallardo.

El primer paso del River 2026

La incorporación de Fausto Vera marca el inicio formal del armado del plantel para 2026. Con la Copa Sudamericana como uno de los grandes objetivos del año, River apunta a reforzarse con futbolistas que combinen presente y proyección, priorizando operaciones que incluyan opciones de compra.

Gallardo ya tiene a su primer refuerzo. Ahora, el desafío será integrarlo rápidamente a la idea de juego y construir, desde esa base, un River competitivo que vuelva a pelear fuerte en el plano local e internacional.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River
Notas relacionadas
River presentó una nueva oferta y confía en cerrar a un atacante top desde Europa: "Hay optimismo"
El "Diablito" Echeverri deja el Bayer Leverkusen y regresa al Manchester City: ¿Y River?
Tremendo accidente de Guido Sardelli en pleno recital: el video

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar