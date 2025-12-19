River ya tiene a su primer refuerzo para 2026: Fausto Vera se sumará al proyecto de Gallardo

Formado en Argentinos Juniors, Vera se destacó desde muy joven por su despliegue, su inteligencia posicional y su intensidad para recuperar la pelota. Ese rendimiento lo llevó a dar el salto al fútbol brasileño en 2022, cuando fue transferido a Corinthians por una cifra cercana a los 7 millones de dólares. Dos años más tarde, Atlético Mineiro lo incorporó por 4,5 millones, aunque su paso por el club no terminó de consolidarse.

La llegada de Jorge Sampaoli al banco de Mineiro fue determinante para acelerar su salida. El entrenador le comunicó que no estaría dentro de sus planes principales para la próxima temporada y River aprovechó ese escenario para avanzar con rapidez.

Cómo llega Vera a River desde lo futbolístico

Si bien durante 2025 tuvo participación, sus números reflejan un año irregular. Disputó 32 partidos oficiales y acumuló 1.728 minutos, pero perdió continuidad en el tramo final de la temporada. De hecho, en los últimos encuentros ingresó desde el banco y quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico.

En River entienden que ese contexto no invalida sus condiciones, sino que representa una oportunidad. La apuesta es que, con un nuevo entorno y un rol más protagónico, Vera pueda recuperar su mejor versión y transformarse en un jugador clave dentro del esquema de Gallardo.

El primer paso del River 2026

La incorporación de Fausto Vera marca el inicio formal del armado del plantel para 2026. Con la Copa Sudamericana como uno de los grandes objetivos del año, River apunta a reforzarse con futbolistas que combinen presente y proyección, priorizando operaciones que incluyan opciones de compra.

Gallardo ya tiene a su primer refuerzo. Ahora, el desafío será integrarlo rápidamente a la idea de juego y construir, desde esa base, un River competitivo que vuelva a pelear fuerte en el plano local e internacional.