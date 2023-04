La sorprendente y jugada propuesta del Kun Agüero a Antonela Roccuzzo

"Habría que contactarla. Ella está en Miami, no sé cómo juega a la pelota, pero habría que intentarlo", dijo el Kun.

Luego el exfutbolista de la Selección argentina expresó: “Vos imaginate jugando Shakira para Kuni Sports y que el presidente sea Gerard Piqué. Claro que puede suceder, ¿por qué no? Que se pudra todo".

La propuesta del Kun Agüero no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde los usuarios comentaron la iniciativa del jugador y destacaron la buena relación que tiene con su compañero de equipo y su esposa.

Por el momento, Antonela Roccuzzo no ha respondido públicamente a la propuesta del Kun Agüero. Sin embargo, muchos esperan ver a la pareja de Messi en el campo de fútbol junto al delantero argentino.

El mal momento del Kun Agüero: le sonó una alarma en su teléfono mientras trasmitía en vivo

El Kun Agüero estaba haciendo un streaming, como habitualmente lo hace desde su casa de Miami, cuando sonó una alarma que lo hizo entrar en pánico.

El ex jugador de fútbol tiene una alarma en su teléfono para avisarle cuando su corazón comienza a tener problemas, pero esta vez no se trataba de eso. El ex deportista contó que estaba sonando una alarma de alerta por un tornado en su zona.

Empieza a sonar la alarma y Kun se paraliza: “Uyyy la pu… madre. Me suena el teléfono. Escuchen esto: alerta de emergencia en Miami, vieron que les dije que estaba lloviendo”, luego comienza a leer el mensaje que estaba en inglés.

“Tornado warning, ¿cómo?: que hay un tornado por mi área a las cuatro de la tarde, ¿y qué hago?”, pregunta el ex futbolista asustado.

Finalmente estuvo todo bien, la casa que compró el Kun está preparada para esos fenómenos típicos de esa zona. Las autoridades de Miami del Servicio Meteorológico Nacional emiten una alerta para que la gente no esté en la calle y vaya a sus casas o refugios.

Los expertos han señalado que este tipo de tormentas pueden generar fuertes lluvias, inundaciones y cortes de energía, por lo que se han implementado medidas de precaución para proteger a la población como esa alarma.