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Desafío visual: encontrá la manzana intrusa entre los tomates en menos de 10 segundos

Este juego viral en redes sociales, cuyo desafío no debe superar los 10 segundos, pone a prueba la agudeza y la concentración.

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Desafío visual: encontrá la manzana intrusa entre los tomates en menos de 10 segundos

Las redes sociales están repletas de contenidos virales, y entre ellos, los test visuales se han ganado un lugar especial entre los usuarios. Estos juegos ponen a prueba nuestra capacidad de concentración y habilidades cognitivas, generalmente a través de imágenes o preguntas en las que hay que identificar objetos ocultos.

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Uno de los desafíos más recientes aparenta ser sencillo: encontrar una manzana escondida entre numerosos tomates. Aunque a primera vista parezca fácil, solo quienes estén muy atentos conseguirán hallarla rápidamente, dado que la diferencia entre los frutos es casi imperceptible.

Observá cada detalle con atención. La diferencia está en un pequeño aspecto. Tenés apenas 10 segundos. El juego comienza ahora.

Desafío visual: encontrá la manzana entre los tomates

Si todavía no la encontraste, la manzana está en la parte superior derecha de la imagen. La pista está en el tallo, que es distinto al de los tomates.

Acertijos visuales: cómo ejercitan la mente y sus beneficios

Más allá de ser un entretenimiento, estos desafíos son un excelente ejercicio mental. Especialistas aseguran que los acertijos visuales ayudan a mejorar la atención, la memoria y la concentración, convirtiéndose en una actividad ideal para el tiempo libre.

Existen distintos tipos de ejercicios:

  • Acertijos lógicos: ponen a prueba la capacidad de razonamiento e intuición. No requieren conocimientos previos, solo la habilidad para analizar y resolver lo que se plantea.

  • Retos intelectuales: incluyen ejercicios de matemáticas, adivinanzas o relaciones entre objetos. Su objetivo es despertar la curiosidad y fomentar la resolución de problemas de manera lúdica, utilizando conocimientos básicos adquiridos a lo largo de la vida.

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