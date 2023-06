Quién es Bautista Bello, el hombre que engañó y provocó el llanto de Sofía Jujuy Jiménez

bautista bello jujuy jimenez.jpg

Lo cierto es que ahora se conocen aún más detalles de la vida de Bautista Bello, de 32 años, quien en el mes de julio cumplirá 33. Es padre de un niño de una relación anterior, juega al polo y es amante del aire libre y la naturaleza.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 35 mil seguidores, el joven se muestra como una persona amante de los caballos, con muchos amigos, y sube varias fotos con su pequeño hijo que lleva su mismo nombre.

bautista bello 5.jpg

A fines de 2021 y de cara al 2022, Bautista le dedicaba a Sofía Jujuy Jiménez un romántico mensaje: "@sofijuok Gracias por contagiarme esa energía increíble que tenes!".

Desde su cuenta, Bello también compartió varias imágenes junto a su novia, quien hoy está con el corazón roto por la aparición de esa dolorosa foto de él a los besos con otra joven en Río de Janeiro.

Jujuy y Bautista se conocieron en 2021 y pasaron por una pequeña crisis y reconciliación a comienzos de este año. ¿Podrá perdonarlo ahora? Parece muy difícil.

bautista bello 2.jpg

bautista bello 4.jpg

El video con las lágrimas de Jujuy Jiménez al enterarse del engaño de su novio

Sofía Jujuy Jiménez se enteró de las fotos que circularon de su novio Bautista Bello a los besos con otra mujer en Brasil y desde sus historias de Instagram se refirió con mucho dolor a este tema.

"No puedo creer lo que estoy viviendo. Soy muy transparente, no puedo mentir, y la verdad que estoy rota, partida al medio, desilusionadísima", precisó la modelo en un video entre lágrimas y muy triste.

Y remarcó: "Tenía cosas para hacer juntos y ya está, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. Lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo".

"Parece una película de terror, no lo puedo creer. Sigo en Europa... ¡Estaba trabajando loco! Y quería tener mis vacaciones lindas ahora. Todo pasa, supongo. Tengo el celular explotado, respondo una sola vez por acá", finalizó Jujuy absolutamente conmovida.