Una famosa modelo anunció su nuevo noviazgo tras separarse por una escandalosa infidelidad

“Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026, dios mío! No entiendo nada”, escribió la influencer en una de sus historias de Instagram.

Sofía Jujuy novia

Por qué se separaron Sofía Jujuy Jimenez y Bautista Bello

La relación entre Sofía Jujuy Jiménez y Bautista Bello llegó a su final en medio de una fuerte desilusión. En 2023, la modelo confirmó la separación luego de que se viralizaran imágenes de su entonces pareja besándose con otra mujer durante un viaje a Río de Janeiro, episodio que la tomó completamente por sorpresa y marcó un quiebre definitivo.

Las fotos comenzaron a circular rápidamente, pero Jujuy no pudo acceder a su celular hasta varias horas después debido a compromisos laborales que le exigían aislamiento. Al retomar contacto con sus redes en aquel entonces, se encontró con la información y decidió dar la cara con un descargo tan honesto como doloroso, en el que confirmó que las versiones eran ciertas.

Cabe recordar que, tras algunas idas y vueltas, la modelo y Bello habían decidido volver a apostar al vínculo. Sin embargo, esa imagen se desmoronó cuando la cuenta de Instagram @gossipeame difundió una serie de fotos en las que se ve al joven besando a una mujer en una fiesta en Brasil, mientras Jujuy se encontraba en Croacia por trabajo.

Según trascendió, Bautista fue captado sin advertirlo en ese contexto y rápidamente se confirmó que la mujer que aparece en las imágenes no era la modelo. La distancia geográfica y el hermetismo que Jujuy debía mantener por sus compromisos laborales explican también el silencio inicial que mantuvo mientras las especulaciones crecían.

Pasadas algunas horas de aquel episodio, la jujeña decidió volcarse a Instagram y, entre lágrimas, habló con absoluta sinceridad. “Yo soy muy transparente, no puedo mentir y la verdad que estoy rota, estoy partida al medio. No lo puedo creer, estoy desilusionadísima. En shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco. Tenía mis planes, tenía cosas para hacer juntos y ya está, cuando te rompen el corazón, no hay vuelta atrás. La traición es, lo pienso y no lo puedo creer, digamos, no lo entiendo”, expresó, confirmando así que se trataba de Bautista quien aparecía en las fotos.

Más adelante, describió el impacto emocional que le generó ver las imágenes y cómo ese golpe alteró por completo sus planes. “Estaba trabajando loco, quería tener mis vacaciones lindas ahora, pero bueno, todo pasa, supongo”, dijo sin poder contener el llanto.

Para cerrar, agradeció el apoyo y la preocupación de quienes le escribieron. “Quería aparecer por acá porque vi mi celular explotado, tengo el WhatsApp explotado, así que respondo una sola vez por acá y me desconecto. Tengo una vida en la que me encargo que sea linda”, expresó conmovida. Por su parte, Bautista optó por mantenerse en silencio, mientras Jujuy resumió su presente con una sola sensación: una desilusión muy grande que marcó el final de la historia.