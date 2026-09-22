Denisse González habló de su preocupante internación y se quebró al aire: "Me hace mal verme así"

Denisse González pasó por semanas de suma preocupación e incertidumbre tras ser internada en dos oportunidades debido a una considerable baja en el nivel de plaquetas.
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La ex Gran Hermano Denisse González se conmovió en televisión al ver uno de los videos que grabó mientras se encontraba internada por una baja de plaquetas.
Denisse González pasó por semanas de suma preocupación e incertidumbre tras ser internada en dos oportunidades debido a una considerable baja en el nivel de plaquetas.
La ex Gran Hermano estuvo en el programa La mañana con Moria (El Trece) y dio detalles desconocidos de su problema de salud, explicando el diagnóstico y cómo vivió ese duro proceso que cambió su vida.
“Es una enfermedad muy particular pero por lo que tengo entendido le pasa a muchas personas. Mi enfermedad se llama púrpura trombocitopénica idiopática, en mi caso es idiopática porque no se sabe la causa que lo provocó”, comenzó la exparticipante del reality de Telefe.
"La patología consiste en una bajada extrema de plaquetas, lo que la expone a riesgos de hemorragias internas incluso ante mínimos golpes o lesiones", detalló.
Y fundamentó sobre lo que le ocurrió: “Las plaquetas son las que, cuando vos te cortás, automáticamente se juntan en tu cuerpo y hacen de taponcito para controlar las hemorragias. Las personas normales tienen entre 150 mil a 450 mil plaquetas. Yo llegué a tener mil”.
"¿Qué pasa con esto? Al mínimo contacto o mismo los pequeños vasitos sanguíneos en nuestro cuerpo que constantemente se van rompiendo mi cuerpo no lo puede controlar entonces yo corría riesgo de tener una hemorragia interna", aseguró Denisse González sobre el problema de salud que enfrentó y donde estuvo acompañada en todo momento por su novio Bautista Mascia.
Después de observar al aire uno de los videos que compartió durante su internación, Denisse González no pudo evitar las lágrimas en el estudio de Moria Casán.
“Es muy loco para mí: hace un mes, en esta misma fecha, estaba internada. Es muy loco cómo la vida te va presentando problemas de un día para el otro y vos los tenés que afrontar. Hoy por hoy estoy estable, pero estoy muy sensible”, reconoció la joven.
Y admitió que le afecta verse en esa situación: “Me hace como mal verme así: no me gusta verme enferma. Sé que tengo una enfermedad, pero no soy la enfermedad, está todo bien”, indicó.
“Me estoy amigando con esto. Hay veces que no sabés qué te va a pasar. No sé si me voy a curar, si voy a tener que medicarme toda la vida o si mañana me curo. El cuerpo humano es muy extraño, hay que saber entenderlo y aprovechar la vida”, cerró visiblemente emocionada.