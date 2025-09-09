A24.com

L-Gante habló sin filtro de los 'me gusta' en las publicaciones hot de Evangelina Anderson

Luego de participar en una charla sobre ludopatía, L-Gante se refirió a los likes que le dejó a la reciente separada, Evangelina Anderson, en sus redes sociales.

9 sept 2025, 16:15
En el contexto de dar una charla en Lotería de la Ciudad sobre Ludopatía, L-Gante rompió el silencio tras los likes que le dejó a Evangelina Anderson en varias de sus publicaciones de Instagram. Con la modelo nuevamente soltera, los gestos no pasaron desapercibidos y alimentaron las especulaciones sobre los posibles pretendientes que no le faltan.

La situación llamó la atención de la prensa, y al ser consultado en Puro Show (El Trece), el cantante fue directo: “Uno cuando da like es porque algo le gusta”, expresó sin filtros sobre Evangelina. Y enseguida agregó: “Es una bella mujer”.

Por otro lado, hicieron referencia a que en este momento los dos estaban solteros y el artista musical se mostró sorprendido: ¿En serio? No sabía que se había separado”.

Con Wanda como pregunta frecuente en cada entrevista que le realizan al cantante, respondió acerca de una propuesta de casamiento a su expareja: No es verdad. En realidad sí hablamos del tema, hubo una pequeña propuesta pero se dio de una forma que no logró convencerla.

El like de L-Gante a la foto de Evangelina Anderson

L-Gante dejó en evidencia su atracción por Evangelina Anderson, mostrándolo tanto con un like en una foto como en sus declaraciones posteriores, tras participar en una charla de concientización sobre la ludopatía organizada por Lotería de la Ciudad en el barrio porteño de Palermo.

El gesto ocurrió en una foto en un jacuzzi, donde el cantante dejó entrever que sus intenciones con la expareja de Martín Demichelis van más allá de una simple amistad. "Es una bella mujer", había dicho.

Con Valenzuela y Anderson ambos solteros, él músico no dudó en dejar entrever que parece abierto a explorar una posible conexión romántica con la modelo.

Del lado de Eva, en las últimas horas en LAM (América TV) surgieron rumores de romance aunque ella dejó bien en claro que no es así.

     

 

