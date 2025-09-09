L-Gante habló sin filtro de los 'me gusta' en las publicaciones hot de Evangelina Anderson

Embed

El like de L-Gante a la foto de Evangelina Anderson

L-Gante dejó en evidencia su atracción por Evangelina Anderson, mostrándolo tanto con un like en una foto como en sus declaraciones posteriores, tras participar en una charla de concientización sobre la ludopatía organizada por Lotería de la Ciudad en el barrio porteño de Palermo.

El gesto ocurrió en una foto en un jacuzzi, donde el cantante dejó entrever que sus intenciones con la expareja de Martín Demichelis van más allá de una simple amistad. "Es una bella mujer", había dicho.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 16.29.11

Con Valenzuela y Anderson ambos solteros, él músico no dudó en dejar entrever que parece abierto a explorar una posible conexión romántica con la modelo.

Del lado de Eva, en las últimas horas en LAM (América TV) surgieron rumores de romance aunque ella dejó bien en claro que no es así.