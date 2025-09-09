Contundente: la postura de Boca sobre la situación de Miguel Ángel Russo

Además, la dirigencia optó por la prudencia y el hermetismo: no hubo comunicados oficiales sobre el estado de salud del técnico, aunque autoridades y médicos acompañan de cerca su evolución día a día.

Cuándo podría volver Russo al banco

La gran pregunta para los hinchas es si el entrenador podrá estar presente el domingo ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Desde su entorno aseguran que Russo mantiene buen ánimo y entusiasmo para volver a dirigir, pero la fecha exacta de su regreso dependerá de la evolución diaria de su recuperación.

Este miércoles se realizarán nuevos estudios para constatar que todo siga en orden. En Boca hay optimismo de que, si se siente apto, pueda acompañar al plantel en Rosario, un lugar de gran significado para él, donde dirigió en cinco etapas y es especialmente valorado por la afición local.

Aunque el partido ante Central representa un duelo especial para Russo, desde La Ribera recuerdan que la prioridad sigue siendo su bienestar. El club descarta cualquier tipo de apuro y remarca que la reincorporación será con aval médico, sin excepciones.

La comunicación interna apunta a transmitir calma al DT y garantizar que su vuelta se produzca bajo condiciones seguras, sin comprometer su recuperación. El foco no está en la inmediatez, sino en que Russo pueda volver al campo plenamente recuperado, disfrutando del partido sin riesgos.

Confianza en el cuerpo técnico

Mientras tanto, el plantel mantiene la normalidad en los entrenamientos y en la preparación de cara al duelo ante Rosario Central. La confianza en Úbeda y el resto del cuerpo técnico es total: siguen la planificación dejada por Russo y aseguran que el equipo continuará trabajando con intensidad, manteniendo la preparación sin depender de la presencia del entrenador.

De esta manera, Boca equilibra prudencia y continuidad: prioriza la salud del DT mientras asegura que el equipo llegue en óptimas condiciones al cierre de la jornada en el Gigante de Arroyito, donde la presencia de Russo, si se da, será un valor agregado para el plantel y los hinchas.