Deportes
Russo
Boca
FÚTBOL

Contundente: la postura de Boca sobre la situación de Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, dejó la clínica tras superar una infección urinaria, pero aún no pudo retomar sus funciones en Ezeiza.

Contundente: la postura de Boca sobre la situación de Miguel Ángel Russo

A pesar de la mejora de Miguel Ángel Russo en los últimos días, Boca decidió no apresurar su regreso a los entrenamientos. El DT, de 69 años, ya recibió el alta médica y se encuentra descansando en su hogar, tras haber sido hospitalizado por una infección urinaria la semana pasada. Sin embargo, la dirigencia, liderada por Juan Román Riquelme, mantiene la postura de que el técnico se reincorpore solo cuando esté plenamente recuperado.

image

“Le vamos a dar el tiempo que necesite”, reconocen desde el club, subrayando que la prioridad absoluta es la salud de Russo, más allá de su deseo de volver cuanto antes al predio de Ezeiza para dirigir al plantel.

Qué medidas tomó Boca mientras Russo se recupera

Durante la ausencia del entrenador, el cuerpo técnico asumió la conducción de los entrenamientos de manera completa. Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, principales ayudantes de campo, se encargaron de las prácticas siguiendo al pie de la letra las indicaciones que dejó Russo.

La planificación semanal contempla un doble turno de trabajo el miércoles, práctica de fútbol el jueves y entrenamientos en Ezeiza viernes y sábado, antes de viajar a Rosario para el partido del domingo. Todo esto se realiza bajo la supervisión del cuerpo médico del club, sin presionar la vuelta del DT.

Además, la dirigencia optó por la prudencia y el hermetismo: no hubo comunicados oficiales sobre el estado de salud del técnico, aunque autoridades y médicos acompañan de cerca su evolución día a día.

Cuándo podría volver Russo al banco

La gran pregunta para los hinchas es si el entrenador podrá estar presente el domingo ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Desde su entorno aseguran que Russo mantiene buen ánimo y entusiasmo para volver a dirigir, pero la fecha exacta de su regreso dependerá de la evolución diaria de su recuperación.

Este miércoles se realizarán nuevos estudios para constatar que todo siga en orden. En Boca hay optimismo de que, si se siente apto, pueda acompañar al plantel en Rosario, un lugar de gran significado para él, donde dirigió en cinco etapas y es especialmente valorado por la afición local.

Aunque el partido ante Central representa un duelo especial para Russo, desde La Ribera recuerdan que la prioridad sigue siendo su bienestar. El club descarta cualquier tipo de apuro y remarca que la reincorporación será con aval médico, sin excepciones.

La comunicación interna apunta a transmitir calma al DT y garantizar que su vuelta se produzca bajo condiciones seguras, sin comprometer su recuperación. El foco no está en la inmediatez, sino en que Russo pueda volver al campo plenamente recuperado, disfrutando del partido sin riesgos.

Confianza en el cuerpo técnico

Mientras tanto, el plantel mantiene la normalidad en los entrenamientos y en la preparación de cara al duelo ante Rosario Central. La confianza en Úbeda y el resto del cuerpo técnico es total: siguen la planificación dejada por Russo y aseguran que el equipo continuará trabajando con intensidad, manteniendo la preparación sin depender de la presencia del entrenador.

De esta manera, Boca equilibra prudencia y continuidad: prioriza la salud del DT mientras asegura que el equipo llegue en óptimas condiciones al cierre de la jornada en el Gigante de Arroyito, donde la presencia de Russo, si se da, será un valor agregado para el plantel y los hinchas.

