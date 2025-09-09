Captaron a Franco Colapinto in fraganti en una foto de Zaira Nara y explotaron los rumores de romance

Rápidamente, los fans de ambos recordaron la historia de Franco Colapinto con el entorno de Zaira. El año pasado, el piloto tuvo un romance fugaz con China Suárez en Madrid, y tras aquel vínculo con la enemiga pública de Wanda Nara, ahora parece fijar su atención en la hermana de la mediática.

Aunque por ahora solo se trata de un like en Instagram y no hay indicios de que se hayan conocido personalmente, ambos se encuentran solteros y podrían contemplar un encuentro a futuro. Al respecto, Juariu agregó: “Colapinto busca. Zaira soltera”.

La periodista también recordó el antecedente con la China Suárez y el impacto de aquel episodio: “Antes estuvo con la China, ¿recuerdan el tatuaje? Es un agujero negro el Wanda-Gate, los personajes que entraron ya no pueden salir”, continuó, haciendo alusión a la repercusión que generaron esas relaciones dentro del mundo del espectáculo.

Con este pequeño gesto en redes, Franco Colapinto vuelve a estar en el foco mediático, esta vez vinculado a Zaira Nara, dejando en claro que el interés amoroso no siempre pasa desapercibido para los fanáticos y las cámaras digitales.

La firme reacción de Zaira Nara al supuesto encuentro con Vico D'Alessandro en el baño

En Sálvese quien pueda (América TV), Zaira Nara rompió el silencio sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con Vico D'Alessandro y aclaró cuál es su verdadero vínculo con el actor.

La modelo envió un audio al panelista Lizardo Ponce, que fue transmitido en el programa de espectáculos, donde expresó con firmeza: “No, amigo. Me da risa, no puedo creer el nivel de mentira”.

Zaira también mostró su malestar por el origen de las versiones: “Lo que más me preocupa es que dicen que la información viene de adentro de mi cumple. ¿O sea cómo va a venir de adentro de mi cumple? Yo subí un montón de posteos porque son mis amigos, es como que me inventen algo con vos, con Franquito o con Vico o con cualquiera que había en la fiesta”.

La influencer cuestionó además la lógica detrás de las especulaciones: “Me llama mucho la atención que flasheen que yo puedo llegar a poner un posteo con un pibe que me estoy agarrando, no soy tan pel....”.

Y fue aún más categórica al descartar un romance: “Si haría un posteo con alguien claramente al primero que no pongo es al que me agarre, pero es 100 por ciento mentira todo lo que están diciendo”.

También se refirió a uno de los rumores más comentados: “Además, el invento de que me fui al baño. ¿Qué flashean? ¿Tan caliente voy a estar con alguien para ir al baño en un boliche, o sea tengo casa”.

Finalmente, explicó: “No conozco el baño de Caramelo, o sea, nunca fui al baño. Me cambié atrás de la cortina, en el vip, con Anita, mi estilista, porque me daba fiaca ir al baño, tenía unas sandalias muy altas que me hacían doler los pies. Mi pantalón era para sacarlo entre cuatro personas, mirá si voy a ir al baño a agarrarme... ay, no, por Dios, me río de la gravedad del asunto, soy madre”.