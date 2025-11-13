De la amistad a la traición: El verdadero motivo por el que, tras años de amistad, Paula Chaves cortó con la China Suárez

Se conocieron en los pasillos del espectáculo, entre producciones y eventos, cuando ambas brillaban como modelos y actrices. La conexión fue inmediata: se entendían, se acompañaban y hasta formaban parte de un pequeño clan junto a María del Cerro, Gimena Accardi, Lali y Zaira Nara, otra pieza clave del grupo.

image

Durante años, se mostraron como un inseparables. Veranos compartidos, charlas interminables y fotos de complicidad llenaban sus redes sociales. Pero con el tiempo, algo cambió. Y el silencio comenzó a decirlo todo.

El quiebre se habría producido en 2022, cuando comenzaron los rumores de una supuesta traición. En los programas de espectáculos se habló de un mensaje privado reenviado por la China, algo que Paula jamás le habría perdonado.

Aunque ninguna lo confirmó públicamente, el daño estaba hecho. Desde entonces, el vínculo nunca volvió a ser el mismo. A ese episodio se sumó un contexto complejo: la Chinacomenzaba a atravesar el escándalo del “Wandagate”, que la dejó en el ojo de la tormenta mediática. En ese momento, muchas de sus amistades comenzaron a tomar distancia. Paula fue una de ellas.

image

Fiel a su estilo, Paula Chaves eligió el silencio, pero con una frase dejó todo más que claro: “Si algo no me hace bien, me aparto.”

Además, Zaira era ya parte del grupo, con mucha intimidad con la China, hizo tomar partido y conciencia al resto del grupo del modus operandi de la actriz, que no le perdonaron no respetar la familia ajena y alejarse de ella para siempre.