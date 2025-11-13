De la amistad a la traición: El verdadero motivo por el que, tras años de amistad, Paula Chaves cortó con la China Suárez
De mejores amigas a desconocidas: la traición que rompió la amistad entre Paula Chaves y la China Suárez. Enterate.
En medio del revuelo que se generó este martes por la supuesta entrevista que la China Suárez iba a dar en el programa “Antes que Nadie”, de Diego Leuco por LUZU TV, y luego que Paula Chaves rechazó también hacer entrevistarla primero en su programa de OLGA, resurgió la pelea entre ambas.
Así lo reveló la periodista Laura Ubfal en un tuit que hizo estallar las redes: la producción de “Tapados de Laburo”, el ciclo de Paula, había recibido la propuesta de tener a la China como invitada… pero fue la propia conductora quien dijo que no.
La decisión fue interpretada como una señal clara: Paula no quiere saber nada con la China Suárez. De ser amigas inseparables pasaron a la distancia más absoluta. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellas?
Hubo un tiempo en que Paula Chaves y la China Suárez eran inseparables. Se comentaban todas las fotos, compartían almuerzos, risas, vacaciones y hasta charlas sobre maternidad. Lo suyo era una amistad real, de las que se sostienen más en la complicidad que en los flashes.
Se conocieron en los pasillos del espectáculo, entre producciones y eventos, cuando ambas brillaban como modelos y actrices. La conexión fue inmediata: se entendían, se acompañaban y hasta formaban parte de un pequeño clan junto a María del Cerro, Gimena Accardi, Lali y Zaira Nara, otra pieza clave del grupo.
Durante años, se mostraron como un inseparables. Veranos compartidos, charlas interminables y fotos de complicidad llenaban sus redes sociales. Pero con el tiempo, algo cambió. Y el silencio comenzó a decirlo todo.
El quiebre se habría producido en 2022, cuando comenzaron los rumores de una supuesta traición. En los programas de espectáculos se habló de un mensaje privado reenviado por la China, algo que Paula jamás le habría perdonado.
Aunque ninguna lo confirmó públicamente, el daño estaba hecho. Desde entonces, el vínculo nunca volvió a ser el mismo. A ese episodio se sumó un contexto complejo: la Chinacomenzaba a atravesar el escándalo del “Wandagate”, que la dejó en el ojo de la tormenta mediática. En ese momento, muchas de sus amistades comenzaron a tomar distancia. Paula fue una de ellas.
Fiel a su estilo, Paula Chaves eligió el silencio, pero con una frase dejó todo más que claro: “Si algo no me hace bien, me aparto.”
Además, Zaira era ya parte del grupo, con mucha intimidad con la China, hizo tomar partido y conciencia al resto del grupo del modus operandi de la actriz, que no le perdonaron no respetar la familia ajena y alejarse de ella para siempre.