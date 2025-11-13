"Muy arrepentido": uno de los rugbiers que mató a Fernando se confesó y contó qué pasó esa noche

Además, repasó cómo empezó aquella noche trágica: “Habíamos llevado mucho alcohol de Zárate para no gastar tanto en el lugar. Nos instalamos en la playa del centro, estaba llena. Nos pusimos a tomar como a las cuatro de la tarde”.

Consultado sobre lo que sucedió en el momento del ataque a Báez Sosa, el rugbier se excluyó de esa situación. “Sentí dos golpes y uno de los chicos me ayudó a levantarme. Me dejaron en la rampa de la salida de emergencia. Mi conflicto fue con los de seguridad, en ningún momento miré quién estaba peleándose o algo”, se justificó.

Durante su descargo, Thomsen también se refirió al vínculo con su padre y el rugby. “Pasé por todos los deportes y no me iba adaptando. Cuando opté por el rugby por la admiración que le tengo a mi papá, que jugó mucho tiempo, me fue gustando. Yo no era muy destacado, pero era rápido y metía muchos puntos”, contó.

el-juicio-contra-los-rugbiers-se-realizo-en-2023-en-la-localidad-bonaerense-de-dolores-foto-netflix-QGXJPU2SZZE3HOQATHC64XBRQY Los testimonios de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa para el documental de Netflix.

Por su parte, los hermanos Ciro y Luciano Pertossi, condenados a prisión perpetua, también se expresaron sobre cómo llevan la vida en la cárcel y cómo atravesaron el juicio.

“Rezo mucho. Después de todo lo que se vive acá adentro, uno madura muy rápido”, confesó Luciano, quien además reconoció: "Nunca en mi vida pensé en poner a mi familia en una situación así"

“Nosotros ya estábamos condenados de antes. Era imposible que de ahí saliéramos con algo a favor”, indicó Ciro, quien destacó el acompañamiento de su padre durante todo el proceso judicial. Acerca de cómo atraviesa su vida, privado de su libertad, concluyó: “Esto me sirve para darme cuenta de la buena vida que tenía y no la valoraba”.

Ciro y Luciano Pertossi

Actualmente, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi cumplen condena a prisión perpetua, considerados coautores del “homicidio doblemente agravado por alevosía y por la participación de dos o más personas”. En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de prisión, al ser hallados partícipes secundarios.