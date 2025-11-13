Nonpalidece estrena "Hecho en Jamaica" en vivo con invitados internacionales
Nonpalidece estrena su show más emblemático: “Hecho en Jamaica – en vivo en el Movistar Arena. Enterate por dónde verlo.
El pasado 24 de abril, Nonpalidece volvió a escribir una página dorada en la historia del reggae argentino con un show inolvidable en el Movistar Arena, donde presentó su más reciente trabajo discográfico, “Hecho en Jamaica”, ante más de 12 mil personas que colmaron el estadio y vibraron con cada acorde.
Ganador del Premio Gardel a Mejor Disco de Reggae, este álbum cobró vida en una noche que combinó emoción, potencia y un desfile de invitados de lujo que elevaron la experiencia a otro nivel.
Desde el primer tema, la energía fue imparable. El público acompañó con palmas, canto y una atmósfera cargada de buena vibra, como solo Nonpalidece sabe generar.
A lo largo del concierto, diferentes artistas se fueron sumando al escenario para compartir versiones únicas de los temas más queridos por los fans. Raly Barrionuevo acompañó en “Nuestras Ideas”. David Cairol participó en “Mr. Muzik”. Ema Noir (de Ke Personajes) sorprendió con una emotiva versión de “Grita lo que sientes” y una interpretación especial de “La Flor”. Emi y Denis, de No Te Va Gustar, encendieron el estadio con “En el aire” y una potente versión reggae de “Verte Reír”.
Pero eso no fue todo: la leyenda Brinsley Forde (miembro histórico de Aswad) subió al escenario para interpretar “Dame Luz”, mientras que La Delio Valdez aportó su energía inconfundible en “Saber a dónde ir” e “Inocente”.
El broche de oro llegó cuando todos los artistas invitados volvieron al escenario para un cierre colectivo y emocionante con “One Love”, el himno universal de Bob Marley que selló con pura emoción una velada mágica e irrepetible.
“Hecho en Jamaica”: un viaje a las raíces del reggae
El show marcó la presentación oficial del disco grabado por Nonpalidece en Jamaica, la cuna del reggae, donde el grupo argentino logró capturar la esencia del género en su estado más puro.
Con este material, la banda reafirma su rol protagónico como referente del reggae latinoamericano, celebrando más de dos décadas de trayectoria con una conexión intacta con su público.
Quienes no pudieron estar presentes en el Movistar Arena pueden revivir la experiencia completa, ya que el show ya está disponible en Flow para disfrutarlo en cualquier momento.
PRÓXIMOS SHOWS DE NONPALIDECE: 23/11/25 – Uh!Meda?, Mercedes, Argentina. 28/11/25 – Auditorio Oeste, Haedo, Argentina. 03/12/25 – La Trastienda, CABA. 06/12/25 – La Isla Bar, Timbúes, Argentina. 08/12/25 – Forestdan, Tortuguitas, Argentina. 10/12/25 – La Trastienda, CABA