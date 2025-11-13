Nonpalidece estrena "Hecho en Jamaica" en vivo con invitados internacionales

Pero eso no fue todo: la leyenda Brinsley Forde (miembro histórico de Aswad) subió al escenario para interpretar “Dame Luz”, mientras que La Delio Valdez aportó su energía inconfundible en “Saber a dónde ir” e “Inocente”.

El broche de oro llegó cuando todos los artistas invitados volvieron al escenario para un cierre colectivo y emocionante con “One Love”, el himno universal de Bob Marley que selló con pura emoción una velada mágica e irrepetible.

“Hecho en Jamaica”: un viaje a las raíces del reggae

El show marcó la presentación oficial del disco grabado por Nonpalidece en Jamaica, la cuna del reggae, donde el grupo argentino logró capturar la esencia del género en su estado más puro.

Con este material, la banda reafirma su rol protagónico como referente del reggae latinoamericano, celebrando más de dos décadas de trayectoria con una conexión intacta con su público.

Quienes no pudieron estar presentes en el Movistar Arena pueden revivir la experiencia completa, ya que el show ya está disponible en Flow para disfrutarlo en cualquier momento.

PRÓXIMOS SHOWS DE NONPALIDECE: 23/11/25 – Uh!Meda?, Mercedes, Argentina. 28/11/25 – Auditorio Oeste, Haedo, Argentina. 03/12/25 – La Trastienda, CABA. 06/12/25 – La Isla Bar, Timbúes, Argentina. 08/12/25 – Forestdan, Tortuguitas, Argentina. 10/12/25 – La Trastienda, CABA