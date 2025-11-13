En vivo Radio La Red
Política
cuadernos de las coimas
Tribunal
COMODORO PY

Cuadernos de las coimas: el tribunal respondió críticas, anunció cambios y avanzó con la lectura del requerimiento

El tribunal defendió su independencia y confirmó que las audiencias serán mixtas, con participación presencial de las partes principales. Además, adelantó la duplicación de las sesiones a partir del 25 de noviembre.

El TOF 7 continúa este jueves con la segunda audiencia del juicio de la causa de los Cuadernos de las coimas. (Foto: captura).

El juicio oral por la causa de los Cuadernos de las coimas cumplió este jueves su segunda jornada, con un cuarto intermedio a las 11.45 y una sesión que se inició pasadas las 9.30. Desde el comienzo, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) respondió con dureza a las críticas sobre la organización del debate y anunció cambios en el cronograma y la modalidad de las próximas audiencias. La causa tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a otras 86 personas.

Durante la audiencia, el tribunal continuó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio elaborado por la fiscal Fabiana León, un documento que supera las 678 páginas. En la primera jornada, el jueves pasado, solo se habían leído 132, cerca de una quinta parte del total.

La mañana también estuvo marcada por la detención del ex ministro Julio De Vido, uno de los imputados en la causa. Se entregó antes de las 8.30 en los tribunales de Comodoro Py, tras ser condenado por el Tribunal Oral Federal N° 4 a cuatro años de prisión por la tragedia de Once, ocurrida en 2012 y que dejó 52 muertos. Desde una dependencia judicial, participa del juicio por Zoom.

Transmisión y avances

La audiencia se transmite en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial, lo que permite el acceso público a la lectura completa del requerimiento. En la primera sesión ya se habían detallado parte de las maniobras atribuidas a Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios y empresarios, estimadas en más de 10,4 millones de dólares.

Organización y cambios

En medio de las críticas, la Cámara Federal de Casación Penal citó para el martes próximo a los jueces del TOF 7, con el objetivo de evaluar medidas que aceleren y mejoren la dinámica del proceso. Los magistrados del TOF 7, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, habían defendido el uso del formato virtual por razones logísticas, al presentar como argumento que en esta etapa solo se leen los requerimientos de elevación a juicio.

No obstante, los magistrados anunciaron modificaciones. En una resolución leída por Méndez Signori, con el acompañamiento de sus colegas, el tribunal reafirmó su independencia, señaló que lleva seis años reclamando más recursos y confirmó que las indagatorias se realizarán bajo una modalidad mixta: el acusado, el tribunal, la fiscalía y la defensa estarán presentes en la misma sala, mientras que el resto de las partes seguirá la audiencia de forma remota.

Para ello, solicitaron a la Corte Suprema que autorice el uso de la Sala de Derechos Humanos del Palacio de Justicia. Además, se resolvió adelantar la duplicación de las audiencias. A partir del 25 de noviembre, el juicio se desarrollará los martes y jueves, en lugar de una sola vez por semana como hasta ahora, esquema que inicialmente estaba previsto para marzo de 2026.

En la audiencia inaugural se enumeraron los hechos atribuidos a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Juan Manuel Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti, entre otros. Este jueves, hasta las 15 horas, se continuará con la lectura del requerimiento fiscal respecto de los demás imputados.

