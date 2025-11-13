Juanita Tinelli publicó una dura y explosiva idirecta contra su papá Marcelo

Juanita Tinelli volvió a hacer temblar las redes sociales tras compartir un video con una canción muy sugerente que, según miles de usuarios, estaría dedicada a su padre, Marcelo Tinelli.
Reproches, dolor y distancia: el tremendo video de Juanita Tinelli le dedicó a su papá que dejó a todos helados. Mirala.
Juanita Tinelli volvió a hacer temblar las redes sociales tras compartir un video con una canción muy sugerente que, según miles de usuarios, estaría dedicada a su padre, Marcelo Tinelli.
La joven, que mantiene distancia con el conductor, publicó en su cuenta una historia con el tema “Soy Peor”, del artista Arcángel, acompañado de una mirada desafiante que no pasó desapercibida. Las redes no tardaron en reaccionar: “¿Le está tirando a Marcelo?”, “Esto huele a indirecta familiar”, fueron algunos de los comentarios que inundaron X e Instagram.
El gesto de Juanita llega justo cuando la familia Tinelli atraviesa uno de sus momentos más complicados. Hace poco, la hija menor del conductor contó públicamente que había sido amenazada, exponiendo un conflicto interno que generó un enorme revuelo mediático.
A partir de ese episodio, Juanita se alejó tanto de su padre como de su media hermana, Candelaria, marcando distancia y evitando cualquier exposición pública junto a ellos. Mientras tanto, Marcelo Tinelli enfrenta graves problemas económicos: deudas millonarias, ventas de propiedades y un presente televisivo que no termina de despegar.
En el peor momento del conductor, la interna familiar también parece estar ardiendo y Juanita echó más leña al fuego con los fragmentos de la canción de Arcángel.
La letra, cargada de reproches y resentimiento, encendió las alarmas: “Ah, dime cómo tú te sientes sabiendo que no estoy yo. No, el tiempo ha pasado. Tu nombre lo tengo borrado. Ahora soy el feo, el malo. Ahora soy peor, eso lo sé yo. Pero me siento cabrón porque hay otro a tu lado y ese no soy yo”.
Por su parte, Marcelo Tinelli intentó calmar las aguas hace unos días al declarar que “todo se va a arreglar puertas adentro, como familia”. Sin embargo, los gestos de Juanita parecen indicar lo contrario: la relación sigue tensa y fría.