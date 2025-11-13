Juanita Tinelli publicó una dura y explosiva idirecta contra su papá Marcelo

En el peor momento del conductor, la interna familiar también parece estar ardiendo y Juanita echó más leña al fuego con los fragmentos de la canción de Arcángel.

La letra, cargada de reproches y resentimiento, encendió las alarmas: “Ah, dime cómo tú te sientes sabiendo que no estoy yo. No, el tiempo ha pasado. Tu nombre lo tengo borrado. Ahora soy el feo, el malo. Ahora soy peor, eso lo sé yo. Pero me siento cabrón porque hay otro a tu lado y ese no soy yo”.

Por su parte, Marcelo Tinelli intentó calmar las aguas hace unos días al declarar que “todo se va a arreglar puertas adentro, como familia”. Sin embargo, los gestos de Juanita parecen indicar lo contrario: la relación sigue tensa y fría.