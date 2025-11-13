En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Leandro Paredes
Boca
COSTUMBRE AZUL Y ORO

⁠"No lo vamos a cambiar": Leandro Paredes reveló la cábala secreta que mejor le funciona a Boca

El capitán de Boca contó una costumbre que el plantel mantiene desde hace varias semanas y que, según él, coincide con el gran presente del equipo. La intimidad del grupo que impulsa la unión y los buenos resultados.

⁠No lo vamos a cambiar: Leandro Paredes reveló la cábala secreta que mejor le funciona a Boca

Boca Juniors atraviesa uno de sus mejores momentos en el Torneo Clausura. El triunfo en el Superclásico frente a River por 2-0 en la Bombonera consolidó la recuperación futbolística del equipo, que mostró una identidad renovada, primero bajo la dirección de Miguel Ángel Russo y luego con Claudio Úbeda al mando.

Leé también La llamativa costumbre que Leandro Paredes inculcó en Boca y que cambió el clima en el plantel
la llamativa costumbre que leandro paredes inculco en boca y que cambio el clima en el plantel

Entre los factores que explican la buena racha, Leandro Paredes, uno de los referentes del plantel, sorprendió con una revelación sobre una costumbre que se volvió casi una cábala dentro del grupo. “Nos juntamos una vez por semana en mi casa. Las cosas salieron mejor, así que no lo vamos a cambiar”, confesó el mediocampista en diálogo con Olé.

La práctica, que comenzó de manera espontánea, terminó transformándose en una rutina que los jugadores defienden a rajatabla.

image

Qué hay detrás de las reuniones del plantel en la casa de Paredes

La costumbre tomó fuerza entre septiembre y octubre, cuando trascendió una foto grupal tomada en el patio de la casa del futbolista. A partir de ese momento, las reuniones se mantuvieron cada semana, sin interrupciones.

Más allá del asado o la comida de por medio, la idea es fortalecer el vínculo entre los jugadores fuera del ámbito competitivo. En un grupo que combina referentes de jerarquía con jóvenes surgidos del club, el espacio sirve para afianzar la convivencia y trasladar esa armonía al campo de juego.

“Las cosas salieron mejor”, repitió Paredes, convencido de que la unión es una de las claves del rendimiento colectivo que hoy ilusiona a los hinchas.

Qué dijo Riquelme sobre el ambiente en el plantel

Juan Román Riquelme también hizo referencia a esta dinámica interna en su última entrevista con el canal oficial del club. “A los jugadores se los ve felices, unidos. Hoy tuvieron doble turno y ahora se juntaban a comer asado. Eso demuestra cómo están. Quieren darle una alegría a los hinchas y repiten cada día eso”, expresó el vicepresidente, destacando la energía que se respira en el vestuario.

El equipo no solo encontró resultados, sino también un sentido de pertenencia que se refleja en la cancha. Con Paredes como líder futbolístico y emocional, el Xeneize atraviesa una etapa en la que la unión grupal parece ser tan importante como la táctica. Por ahora, la cábala sigue vigente y nadie en el plantel tiene pensado cambiarla.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Leandro Paredes Boca
Notas relacionadas
Boca-River: Paredes y Quintero hablaron cara a cara antes del partido más importante del año
Lo que la tele no mostró: el gesto de Paredes durante el Superclásico que emocionó a los hinchas de Boca
Regalo del cielo: dónde cayó la camiseta con la que Boca homenajeó a Miguel Ángel Russo

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar