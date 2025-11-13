Yanina Latorre reveló una controvertida versión inédita sobre la carrera de la China Suárez

Con este telón de fondo, fue que Yanina Latorre abordó el tema en SQP (América TV) junto a los integrantes de su programa y sorprendió a todos con una controvertida versión sobre los últimos trabajos de la actriz para la plataforma del ratón Mickey.

Embed

“A ninguna figura una productora la obliga a ir a ningún lado. La serie no la va a ver nadie. Pobre Disney, su nivel es fondo de olla”, disparó de movida la conducta con su característica verborragia. Al tiempo que continuó sin eufemismos sobre la actriz: “Disney cuida su contenido y a la gente que contrata, y esta tipa estuvo toda la noche insultando a medio país en Twitter. Ese no es el espíritu de Disney”.

De esta manera, tras este comentario Latorre dejó boquiabierto a su panel al revelar una polémica versión sobre una supuesta relación de la actriz y una importante productora de allí

“En Disney hay una productora muy importante que está muy caliente con la China. Es tortona. La contrata hace años y están todos a las puteadas. La mina tiene poder, porque además no les rinde en audiencia”, expuso Yanina.

“¡Esto es muy fuerte! ¡Es un montón!”, fue la inevitable reacción de Majo Martino mientras reía asombrada. Pero la conductora sumó más información, no menos polémica por cierto: “La productora insiste con ponerla. Cuando fue lo de la infidelidad a Wanda con Icardi, a la China le hicieron una nota con Fantino y esta productora la pactó para limpiarle la imagen”.

En tanto, mientras sus compañeros intentaban darle algún crédito a Suárez como figura interesante para entrevistas, la conductora de América TV fue letal al señalar que lo que importa de ella es su peso mediático. “La China convoca quilombo”, concluyó tajante.

Yanina Latorre y China Suárez - captura SQP

Cuál es el escandaloso motivo por el cual la China Suárez fue dada de baja de la entrevista que iba a hacer el Luzu TV

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la polémica después de que se confirmara que su entrevista en Luzu TV fue cancelada a último momento. Según trascendió, la decisión se tomó por “exigencias de diva” que la actriz habría impuesto antes de la nota, entre ellas una condición que desató el conflicto: que Nico Occhiato, fundador del canal, estuviera presente durante toda la charla con Diego Leuco.

Esa exigencia fue interpretada como una falta de respeto hacia el conductor y el equipo del programa, motivo por el cual la producción decidió dar de baja la entrevista. Además, se habrían sumado desacuerdos sobre el enfoque de la conversación y complicaciones de agenda. La presión de la actriz, resumida en su supuesta frase “con Nico o nada”, terminó de definir la postura del canal.

En paralelo, trascendió que Disney, que actualmente trabaja con Suárez, intentó ofrecer entrevistas en otros medios, pero varias fueron rechazadas por vínculos con figuras con las que la actriz mantiene conflictos mediáticos, entre ellas Wanda Nara.

china suarez

Frente al revuelo, Nico Occhiato salió a aclarar la situación. “La cancelación se debió a un malentendido entre la producción y el equipo de la China respecto a mi presencia durante la entrevista”, explicó. Según su versión, Suárez habría pedido que él estuviera durante la nota con Leuco, algo que no podía cumplirse por cuestiones de agenda: “Yo tengo otros compromisos y no podía estar. La decisión se tomó por respeto al formato y al conductor”.

Pero la China no se quedó callada. A través de sus redes, desmintió las versiones que hablaban de exigencias y condiciones. “Nunca pedí que Nico estuviera presente”, aseguró, negando también haber tenido conflictos con la producción. Incluso ironizó sobre los rumores de un vínculo con Occhiato al aclarar que “nunca lo seguí” en redes.

En tanto, por estas horas se supo que finalmente Eugenia China Suárez estará este viernes en Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en las noches de El Trece, así que habrá que ver si el ex chico malo de la televisión pone contra las cuerdas a la actual novia de Mauro Icardi consultándole por el Wandagate.