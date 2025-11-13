Ángel de Brito disparó contra Tini Stoessel por "pegarle" a Marcelo Tinelli: "Se olvida de..."

La postura de De Brito deja en claro que no aprobó la actitud de la cantante y que, aunque siempre mantuvieron una relación cordial, el vínculo entre ambos ya no sería el mismo.

¿Tini Stoessel le dedicó un duro mensaje a Marcelo Tinelli?

Tini Stoessel volvió a ser tendencia en redes sociales tras un picante comentario en pleno show que encendió la polémica. Durante su presentación en el Futttura Festival, la cantante detuvo por un momento su espectáculo para compartir un mensaje firme que muchos interpretaron como una indirecta hacia Marcelo Tinelli.

A veces la vida no se encarga rápido de las cosas, pero acuérdense que la justicia divina está mirando todo desde arriba y existe, dijo Tini justo antes de interpretar “Pa”, el tema más personal de su carrera.

La grabación del momento se viralizó rápidamente en todas las plataformas. La expresión “justicia divina” se convirtió en tendencia y los usuarios de X (ex Twitter) no tardaron en relacionar las palabras de la artista con el pasado conflicto entre su padre, Alejandro Stoessel, y Tinelli, quien años atrás fue su socio en la productora Ideas del Sur.

Mientras algunos fanáticos interpretaron el comentario como una reflexión general sobre la vida, otros lo vieron como una clara alusión al conductor de Showmatch. Lo cierto es que el episodio volvió a colocar a Tini en el centro de la conversación pública y reavivó un viejo enfrentamiento que parecía haber quedado atrás.