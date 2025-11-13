A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¡EPA!

Ángel de Brito disparó contra Tini Stoessel por "pegarle" a Marcelo Tinelli: "Se olvida de..."

El conductor de LAM, Ángel de Brito, apuntó a la estrella de la música, Tini Stoessel, tras su letal indirecta para Marcelo Tinelli.

13 nov 2025, 13:14
Ángel de Brito disparó contra Tini Stoessel por pegarle a Marcelo Tinelli: Se olvida de...
Ángel de Brito disparó contra Tini Stoessel por pegarle a Marcelo Tinelli: Se olvida de...

Ángel de Brito disparó contra Tini Stoessel por "pegarle" a Marcelo Tinelli: "Se olvida de..."

Ángel de Brito fue contundente al opinar sobre Tini Stoessel y su silencio durante un episodio que tuvo como blanco a Marcelo Tinelli. En medio de uno de los momentos personales más difíciles del conductor, el periodista de LAM (América TV) no dudó en cuestionar la actitud de la cantante y dejó en claro su descontento.

Desde que su hija Juana denunció haber recibido amenazas de muerte, Tinelli atraviesa un duro momento familiar que rápidamente se trasladó a los medios. A esto se sumaron las críticas de algunos de sus excompañeros, como Mariano Iúdica, quien defenestró públicamente al empresario televisivo.

Leé también

Cristian Castro habría dejado a Mariela Sánchez por una fan: los detalles que reveló Ángel de Brito

cristian castro habria dejado a mariela sanchez por una fan: los detalles que revelo angel de brito
TINI STOESSEL ANGEL DE BRITO

La situación se agravó luego de un episodio ocurrido durante una presentación de Tini Stoessel en el Futttura Festival, donde parte del público comenzó a insultar a Tinelli mientras la artista interpretaba su tema “Ángel”. Aunque Tini decidió no intervenir, el momento se volvió viral y generó un fuerte debate en redes sociales. Cabe recordar que “Ángel” es una canción inspirada en el conflicto judicial que Alejandro Stoessel, padre de la cantante, mantuvo con Marcelo Tinelli años atrás. Si bien Tini nunca mencionó su nombre, las alusiones a la traición y la deslealtad en la letra apuntaron directamente al conductor.

Tras la viralización del video, Ángel de Brito fue consultado por sus seguidores sobre la reacción de Tini y respondió sin filtro desde su cuenta de Instagram: “Porque se olvida de su hate con Cami Homs”, en alusión al romance entre la artista y Rodrigo De Paul, que habría comenzado cuando el futbolista aún estaba en pareja con la modelo.

La postura de De Brito deja en claro que no aprobó la actitud de la cantante y que, aunque siempre mantuvieron una relación cordial, el vínculo entre ambos ya no sería el mismo.

¿Tini Stoessel le dedicó un duro mensaje a Marcelo Tinelli?

Tini Stoessel volvió a ser tendencia en redes sociales tras un picante comentario en pleno show que encendió la polémica. Durante su presentación en el Futttura Festival, la cantante detuvo por un momento su espectáculo para compartir un mensaje firme que muchos interpretaron como una indirecta hacia Marcelo Tinelli.

A veces la vida no se encarga rápido de las cosas, pero acuérdense que la justicia divina está mirando todo desde arriba y existe, dijo Tini justo antes de interpretar “Pa”, el tema más personal de su carrera.

La grabación del momento se viralizó rápidamente en todas las plataformas. La expresión “justicia divina” se convirtió en tendencia y los usuarios de X (ex Twitter) no tardaron en relacionar las palabras de la artista con el pasado conflicto entre su padre, Alejandro Stoessel, y Tinelli, quien años atrás fue su socio en la productora Ideas del Sur.

Mientras algunos fanáticos interpretaron el comentario como una reflexión general sobre la vida, otros lo vieron como una clara alusión al conductor de Showmatch. Lo cierto es que el episodio volvió a colocar a Tini en el centro de la conversación pública y reavivó un viejo enfrentamiento que parecía haber quedado atrás.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Angel de Brito China Suárez

Lo más visto