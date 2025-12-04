Ya está disponible el tráiler de Boda Sangrienta 2 de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. La película estrena en cines de Latinoamérica el 9 de abril de 2026.
Protagonizada por Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy y Elijah Wood, la película "Boda Sangrienta 2" se estrenará en cines. Mirá el tráiler y las primeras imágenes.
Se estrena "Boda Sangrienta 2", la película: mirá el tráiler y cuándo llega a los cines. (Foto: Gentileza Prensa Disney).
Luego de sobrevivir a un ataque feroz de parte de la familia Le Domas, Grace (Samara Weaving) descubre que ha pasado al siguiente nivel de este juego aterrador, esta vez junto a su hermana Faith (Kathryn Newton), con quien mantiene una relación distante. Grace tiene una sola oportunidad para sobrevivir, mantener a su hermana con vida y reclamar el Alto Cargo del Consejo Superior que controla al mundo. Cuatro familias van tras ella por el trono, y quien gane lo dominará todo.
Samara Weaving (Boda Sangrienta, Tres anuncios por un crimen) vuelve a interpretar a Grace en la secuela Boda Sangrienta 2 de los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett (Boda Sangrienta, Scream VI, la próxima entrega de la franquicia La Momia).
Se incorporan a la película Kathryn Newton (Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Abigail, Bit Little Lies), Sarah Michelle Gellar(Juegos Sexuales, Sé lo que hicieron el verano pasado, Buffy, la cazavampiros), Shawn Hatosy( The Pitt) y Elijah Wood (El Mono). Néstor Carbonell (The Dark Knight), Kevin Durand (Abigail) y David Cronenberg (La Mosca) completan el elenco. Guy Busick (Abigail, Scream) y R. Christopher Murphy (Castle Rock) regresan como guionistas, acompañados por los productores Tripp Vinson (La Fuente de la Juventud, Misterio a Bordo), James Vanderbilt (Zodíaco, La Fuente de la Juventud), Bradley J. Fischer (Transformers) y William Sherak (Abigail, Scream).
Searchlight Pictures es una compañía global especializada en cine y televisión que desarrolla, produce, financia y adquiere películas y series para su estreno tanto en salas de cine como en streaming. Cuenta con sus propias operaciones de marketing y distribución, y forma parte de The Walt Disney Studios, una división de The Walt Disney Company.
Fundada en 1994 como Fox Searchlight Pictures, los títulos de la compañía han recaudado más de 5.000 millones de dólares en todo el mundo, acumulando 52 premios de la Academia, entre ellos cinco a la mejor película desde 2009: ¿Quién quiere ser millonario?, 12 años de esclavitud, Birdman, La forma del agua y Nomadland; 64 premios BAFTA, 35 premios Globo de Oro y 10 premios Grammy.
Entre los próximos estrenos se incluyen: Familia en renta de HIKARI, protagonizada por Brendan Fraser; ¿Está funcionando esto? de Bradley Cooper, protagonizada por Will Arnett, Cooper, Sean Hayes, Laura Dern, and Andra Day; El testimonio de Ann Lee de Mona Fatvold, protagonizada por Amanda Seyfried; la esperada Boda Sangrienta 2 de los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett; y In the Blink of an Eye de Andrew Stanton con Kate McKinnon, Rashida Jones y Daveed Diggs.
La compañía incluye Searchlight Television, la división que desarrolla y produce series para plataformas de streaming, cadenas y socios de televisión por cable que obtuvo un premio Primetime Emmy a mejor actriz y 5 nominaciones adicionales por su primera producción: The Dropout de Elizabeth Meriwether, en asociación con Hulu y 20th Studios.