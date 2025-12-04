Se estrena "Boda Sangrienta 2", la película: mirá el tráiler y cuándo llega a los cines

Boda Sangrienta 2 Disney 2 Foto: Gentileza Prensa Disney.

Searchlight Pictures es una compañía global especializada en cine y televisión que desarrolla, produce, financia y adquiere películas y series para su estreno tanto en salas de cine como en streaming. Cuenta con sus propias operaciones de marketing y distribución, y forma parte de The Walt Disney Studios, una división de The Walt Disney Company.

Fundada en 1994 como Fox Searchlight Pictures, los títulos de la compañía han recaudado más de 5.000 millones de dólares en todo el mundo, acumulando 52 premios de la Academia, entre ellos cinco a la mejor película desde 2009: ¿Quién quiere ser millonario?, 12 años de esclavitud, Birdman, La forma del agua y Nomadland; 64 premios BAFTA, 35 premios Globo de Oro y 10 premios Grammy.

Boda Sangrienta 2 Disney 3 Foto: Gentileza Prensa Disney.

Entre los próximos estrenos se incluyen: Familia en renta de HIKARI, protagonizada por Brendan Fraser; ¿Está funcionando esto? de Bradley Cooper, protagonizada por Will Arnett, Cooper, Sean Hayes, Laura Dern, and Andra Day; El testimonio de Ann Lee de Mona Fatvold, protagonizada por Amanda Seyfried; la esperada Boda Sangrienta 2 de los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett; y In the Blink of an Eye de Andrew Stanton con Kate McKinnon, Rashida Jones y Daveed Diggs.

La compañía incluye Searchlight Television, la división que desarrolla y produce series para plataformas de streaming, cadenas y socios de televisión por cable que obtuvo un premio Primetime Emmy a mejor actriz y 5 nominaciones adicionales por su primera producción: The Dropout de Elizabeth Meriwether, en asociación con Hulu y 20th Studios.

Tráiler oficial de la película Boda Sangrienta 2