La revelación sin filtro de Noelia Marzol sobre cuántas veces tuvo sexo esta semana: "Lo importante es..."
Noelia Marzol sorprendió a sus seguidores con una fuerte confesión sobre la intimidad con su pareja, Ramiro Arias.
5 dic 2025, 14:10
Noelia Marzol volvió a llamar la atención en redes sociales con su estilo directo, su humor pícaro y la sinceridad que suele caracterizarla. En medio de un momento muy especial, mientras avanza con la mudanza a su nueva casa junto a su esposo Ramiro Arias, la artista decidió abrir un espacio de interacción en Instagram y respondió preguntas de sus seguidores sin evitar los temas más íntimos. Su frescura y su manera de abordar ciertos asuntos cotidianos generaron una fuerte repercusión entre quienes siguen de cerca su vida familiar.
Todo ocurrió cuando, recostada y aprovechando un momento de descanso durante el caos habitual que implica una mudanza, Marzol habilitó la ya clásica cajita de preguntas. En ese clima distendido, marcado por bromas y complicidad, un usuario quiso saber detalles de su intimidad y le preguntó cuántas veces había tenido sexo en los últimos días. La bailarina no esquivó el tema y, fiel a su estilo, respondió sin filtro. Primero dejó escapar una risa y luego dijo:“Ehh… no, esta semana un par…”, dejando la cifra exacta en suspenso. Su respuesta, lejos de cerrar la conversación, dio paso a una reflexión que terminó generando debate entre sus seguidores.
Fue entonces cuando agregó un comentario que involucró directamente a su esposo. Con tono pícaro, Marzol señaló:“Lo importante no es la cantidad, lo importante es la calidad. ¿Verdad, Ramiro?” El esposo de la actriz, que estaba fuera de cámara pero atento a lo que ella decía, respondió con un simple “Sí”, lo que provocó que la artista continuara con el juego y lanzara otra frase entre risas: “Él es muy bueno en algunos ítems… ehh…”, antes de cortar la idea y dejar el remate abierto. Ese intercambio descontracturado reflejó la dinámica que suelen mostrar como pareja, donde el humor y la complicidad ocupan un lugar central.
El contenido que compartió en sus stories no tardó en viralizarse. Su combinación de espontaneidad y picardía, sumada al contexto de la mudanza a su nueva casa familiar, despertó curiosidad y comentarios de todo tipo. Para muchos de sus seguidores, este tipo de conversaciones ya se transformó en un sello distintivo de la pareja, que suele mostrarse auténtica y relajada al compartir fragmentos de su vida diaria. En esta ocasión, la forma en que abordaron una pregunta íntima volvió a poner de manifiesto la naturalidad con la que transitan su relación, algo que continúa generando cercanía y simpatía en el público que los sigue.
¿Cómo fue el accidente que sufrió Donatello, el hijo de Noelia Marzol?
Noelia Marzol volvió a atravesar un momento de preocupación con su hijito Donatello, de cuatro años. El nene, una vez más, sufrió un pequeño accidente en una plaza, en la zona de los juegos.
Un imprevisto habitual que le dejó un enorme chichón en la frente y que Noelia mostró en todo su esplendor una vez pasado el instante del llanto. Se trató de las hamacas, tan divertidas como traicioneras para los niños (y adultos) cuando cometen el fatídico error de pararse detrás. ¿A quién no le ocurrió alguna vez?
Donatello vivió su bautismo de fuego este fin de semana y ya puede considerarse un sobreviviente. “Dona se dio un pequeño color en las hamacas… Lo bueno es que ya no tendré que repetirle que no se ponga detrás de ninguna cuando alguien se hamaca”, escribió Marzol en sus historias de Instagram hacia el final del domingo, mostrando un primer plano de la carita amoratada de su hijo mayor.
Horas después, Noelia compartió una imagen sobre la evolución del golpe de Dona para llevar tranquilidad a su comunidad de seguidores, que había quedado impactada con el accidente. “Va bajando ponerle…”, señaló la artista, acostumbrada a los golpes que se da su hijo jugando.
Lo cierto es que Noelia Marzol suele llevar un pequeño botiquín de primeros auxilios porque ya sabe lo que puede suceder con su hijito. En julio, de hecho, Donatello tropezó mientras caminaban en familia y le quedó un considerable raspón en su pómulo derecho. “Dona aterrizó contra el asfalto… Nada fuera de lo normal. Está regio”, escribió en aquel momento.
No por nada Noe llama a su hijo “el rey del disturbio”. En esa oportunidad, la bailarina sumó un tierno video donde el niño explicaba lo ocurrido. “¿Con qué te hiciste ese raspón?”, le consultó Noelia, y Donatello respondió: “Con el piso. Me raspé en la calle”. Aunque tenía la piel roja y lastimada, se mostró tranquilo y recuperado.