La revelación sin filtro de Noelia Marzol sobre cuántas veces tuvo sexo esta semana: "Lo importante es..."

Embed

¿Cómo fue el accidente que sufrió Donatello, el hijo de Noelia Marzol?

Noelia Marzol volvió a atravesar un momento de preocupación con su hijito Donatello, de cuatro años. El nene, una vez más, sufrió un pequeño accidente en una plaza, en la zona de los juegos.

Un imprevisto habitual que le dejó un enorme chichón en la frente y que Noelia mostró en todo su esplendor una vez pasado el instante del llanto. Se trató de las hamacas, tan divertidas como traicioneras para los niños (y adultos) cuando cometen el fatídico error de pararse detrás. ¿A quién no le ocurrió alguna vez?

Donatello vivió su bautismo de fuego este fin de semana y ya puede considerarse un sobreviviente. “Dona se dio un pequeño color en las hamacas… Lo bueno es que ya no tendré que repetirle que no se ponga detrás de ninguna cuando alguien se hamaca”, escribió Marzol en sus historias de Instagram hacia el final del domingo, mostrando un primer plano de la carita amoratada de su hijo mayor.

Horas después, Noelia compartió una imagen sobre la evolución del golpe de Dona para llevar tranquilidad a su comunidad de seguidores, que había quedado impactada con el accidente. “Va bajando ponerle…”, señaló la artista, acostumbrada a los golpes que se da su hijo jugando.

Lo cierto es que Noelia Marzol suele llevar un pequeño botiquín de primeros auxilios porque ya sabe lo que puede suceder con su hijito. En julio, de hecho, Donatello tropezó mientras caminaban en familia y le quedó un considerable raspón en su pómulo derecho. “Dona aterrizó contra el asfalto… Nada fuera de lo normal. Está regio”, escribió en aquel momento.

No por nada Noe llama a su hijo “el rey del disturbio”. En esa oportunidad, la bailarina sumó un tierno video donde el niño explicaba lo ocurrido. “¿Con qué te hiciste ese raspón?”, le consultó Noelia, y Donatello respondió: “Con el piso. Me raspé en la calle”. Aunque tenía la piel roja y lastimada, se mostró tranquilo y recuperado.