Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 5 - 40 ÷ 5 + (10 + 13) × 6.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 5 - 40 ÷ 5 + (10 + 13) × 6.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
10 + 13 = 23
La expresión queda así: 11 × 5 - 40 ÷ 5 + 23 × 6
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
11 × 5 = 55 | 40 ÷ 5 = 8 | 23 × 6 = 138
La expresión queda así: 55 - 8 + 138
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
55 - 8 = 47 |
47 + 138 = (?)
La expresión queda así: 185
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego es ideal para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mejorar la agilidad mental de una forma simple y entretenida.