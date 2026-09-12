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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 5 - 40 ÷ 5 + (10 + 13) × 6.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

10 + 13 = 23

La expresión queda así: 11 × 5 - 40 ÷ 5 + 23 × 6

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

11 × 5 = 55 | 40 ÷ 5 = 8 | 23 × 6 = 138

La expresión queda así: 55 - 8 + 138

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

55 - 8 = 47 |

47 + 138 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en el orden de la cuenta

La expresión queda así: 185

Resultado final: 185

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego es ideal para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mejorar la agilidad mental de una forma simple y entretenida.

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