Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

10 + 13 = 23

La expresión queda así: 11 × 5 - 40 ÷ 5 + 23 × 6

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

11 × 5 = 55 | 40 ÷ 5 = 8 | 23 × 6 = 138

La expresión queda así: 55 - 8 + 138

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

55 - 8 = 47 |

47 + 138 = (?)

La expresión queda así: 185

Resultado final: 185

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego es ideal para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mejorar la agilidad mental de una forma simple y entretenida.