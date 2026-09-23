Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

8 + 5 = 13

La expresión queda así: 18 + 8 × 13 - 5 × 6 + 35

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

8 × 13 = 104 | 5 × 6 = 30

La expresión queda así: 18 + 104 - 30 + 35

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

18 + 104 = 122 |

122 - 30 = 92 |

92 + 35 = (?)

Resultado final: 127

El error más habitual en este problema es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes los paréntesis y las multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un entrenamiento breve: obliga a frenar, observar la estructura de la cuenta y aplicar un método simple para no caer en una respuesta apresurada.