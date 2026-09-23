Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 8 × (8 + 5) - 5 × 6 + 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 8 × (8 + 5) - 5 × 6 + 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
8 + 5 = 13
La expresión queda así: 18 + 8 × 13 - 5 × 6 + 35
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
8 × 13 = 104 | 5 × 6 = 30
La expresión queda así: 18 + 104 - 30 + 35
Finalmente se opera en orden de aparición.
18 + 104 = 122 |
122 - 30 = 92 |
92 + 35 = (?)
El error más habitual en este problema es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes los paréntesis y las multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un entrenamiento breve: obliga a frenar, observar la estructura de la cuenta y aplicar un método simple para no caer en una respuesta apresurada.