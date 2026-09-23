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SORPRESIVO

La esposa del Dibu Martínez compartió una inesperada foto tras las declaraciones del arquero sobre el retiro de Messi

Mandinha, esposa del Dibu Martínez, mostró un tierno mensaje que el arquero de la Selección Argentina le dejó a su hijo antes de viajar. Ocurrió tras sus dichos sobre Messi.

Mandinha

Mandinha, esposa del Dibu Martínez, mostró un tierno mensaje que el arquero de la Selección Argentina le dejó a su hijo antes de viajar.

La llegada de los campeones del mundo al predio que la AFA posee en Ezeiza volvió a regalar momentos imborrables para los fanáticos. Entre las apariciones más destacadas estuvo la de Emiliano “Dibu” Martínez, quien se refirió al homenaje que recibirá Lionel Messi en el Estadio Monumental y sorprendió al responder sobre el último cruce del capitán: “La verdad, pensé que ya se había retirado”. La ocurrencia provocó risas inmediatas entre los cronistas presentes, aunque segundos después el arquero de Mar del Plata reacomodó su análisis para poner en valor la jornada: “Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina es un sueño para él y trataremos de que sea un lindo día”.

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Sin embargo, ante cualquier intento de especulación o sobreinterpretación sobre la convivencia entre las dos figuras del seleccionado, un gesto familiar privado terminó por ratificar el cariño y la admiración que reina puertas adentro del grupo.

Qué foto compartió Mandinha Martínez en redes sociales tras las frases de Dibu sobre Messi

Mandinha Martínez, esposa del guardameta, publicó en sus redes sociales una postal capturada en la intimidad de su hogar antes de la partida del futbolista rumbo a Buenos Aires. En la imagen se observa una pizarra familiar donde el Dibu escribió una tierna nota de puño y letra dedicada a su hijo: “Te amo Santi. Papi fue a jugar con Messi”.

La imagen se volvió viral de inmediato entre los hinchas argentinos. Más allá del tono bromista que suele caracterizar al marplatense ante los micrófonos, el mensaje manuscrito reflejó la devoción que mantiene hacia el '10' y lo que simboliza para él compartir una nueva concentración internacional a su lado antes del cierre de su ciclo con la camiseta albiceleste.

Qué dijo Dibu Martínez sobre la continuidad de Lionel Scaloni y el recambio del plantel

En esa misma ronda de prensa al arribar al país, el arquero fue consultado sobre si el grupo de referentes intervendrá para convencer a Lionel Scaloni de renovar su contrato con la AFA: “No tengo ni idea. Eso es algo con él y con su equipo de trabajo. Lo que decida, siempre lo vamos a apoyar”.

A su vez, el marplatense se refirió a las caras nuevas que integran la lista de convocados para esta ventana internacional y remarcó la naturalidad del proceso: “Los que están no son chicos nuevos, son chicos que ya han estado. La Selección siempre va a ser la Selección, por más que la gente que se vaya o no se vaya”.

Cuándo se juegan los tres partidos de la Selección Argentina en la Fecha FIFA

El conjunto dirigido por Scaloni afrontará tres encuentros amistosos en el país durante los próximos días:

  • Miércoles 30 de septiembre: Debut ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

  • Sábado 3 de octubre: Segundo cruce frente a Burkina Faso en el Estadio Monumental.

  • Martes 6 de octubre: Cierre de la ventana ante Benín en el Estadio Monumental, noche que albergará la despedida oficial de Lionel Messi ante el público argentino.

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