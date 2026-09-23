La esposa del Dibu Martínez compartió una inesperada foto tras las declaraciones del arquero sobre el retiro de Messi

Qué dijo Dibu Martínez sobre la continuidad de Lionel Scaloni y el recambio del plantel

En esa misma ronda de prensa al arribar al país, el arquero fue consultado sobre si el grupo de referentes intervendrá para convencer a Lionel Scaloni de renovar su contrato con la AFA: “No tengo ni idea. Eso es algo con él y con su equipo de trabajo. Lo que decida, siempre lo vamos a apoyar”.

A su vez, el marplatense se refirió a las caras nuevas que integran la lista de convocados para esta ventana internacional y remarcó la naturalidad del proceso: “Los que están no son chicos nuevos, son chicos que ya han estado. La Selección siempre va a ser la Selección, por más que la gente que se vaya o no se vaya”.

Cuándo se juegan los tres partidos de la Selección Argentina en la Fecha FIFA

El conjunto dirigido por Scaloni afrontará tres encuentros amistosos en el país durante los próximos días: