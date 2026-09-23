La esposa del Dibu Martínez compartió una inesperada foto tras las declaraciones del arquero sobre el retiro de Messi

La llegada de los campeones del mundo al predio que la AFA posee en Ezeiza volvió a regalar momentos imborrables para los fanáticos. Entre las apariciones más destacadas estuvo la de Emiliano “Dibu” Martínez, quien se refirió al homenaje que recibirá Lionel Messi en el Estadio Monumental y sorprendió al responder sobre el último cruce del capitán: “La verdad, pensé que ya se había retirado”. La ocurrencia provocó risas inmediatas entre los cronistas presentes, aunque segundos después el arquero de Mar del Plata reacomodó su análisis para poner en valor la jornada: “Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina es un sueño para él y trataremos de que sea un lindo día”.